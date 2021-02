Frana su via Carrara-Miseglia: domani stop al traffico pesante per verifiche sul versante

giovedì, 18 febbraio 2021, 19:06

Questa mattina nei pressi della località Miseglia si è registrato il distacco di materiale roccioso dal versante che sovrasta via Carrara-Miseglia: non sono rimasti coinvolti né persone né mezzi e sul posto è intervenuto il personale dell’ufficio Opere Pubbliche, quello della Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco. In via precauzionale la viabilità a servizio dei bacini marmiferi è stata immediatamente interrotta, sia in salita che in discesa: i camion adibiti al trasporto lapideo che già si trovavano al monte sono stati fatti scendere, con un provvedimento straordinario, su via Miseglia-Fantiscritti, attraverso la frazione e a tutela della sicurezza di pedoni e automobilisti sul posto sono state inviate due pattuglie della Polizia Municipale per regolamentare il traffico.



Per domani, venerdì 19 febbraio, sono già state programmate le operazioni di verifica del versante, con una squadra di esperti incaricata di valutare la possibilità di nuovi distacchi ed eventuali interventi di messa in sicurezza. Per questo, fino all’esito di queste verifiche, nel tratto di strada interessato dalla frana è interdetto il traffico a tutti i veicoli e, di conseguenza, trattandosi di una arteria da cui transita la gran parte dei mezzi adibiti al trasporto del lapideo, è stata disposta la sospensione del traffico pesante da e per i bacini marmiferi con un provvedimento di cui sono già state informate, per le vie brevi, le associazioni di categoria interessate.