Frana su via Carrara-Miseglia: riaperta la viabilità

venerdì, 19 febbraio 2021, 14:28

Questa mattina è stata effettuata una verifica del versante sovrastante via via Carrara-Miseglia dove nella giornata di ieri si era registrato il distacco di materiale roccioso. Dal sopralluogo è emerso che alcuni massi di importanti dimensioni risultavano instabili: per questo la cooperativa API-AN ha immediatamente effettuato una messa in sicurezza, ancorando le rocce mediante funi in acciaio.



A seguito di questo intervento, ripristinate le condizioni di sicurezza, è stata riaperta la viabilità.