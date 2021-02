Ghiaccio, codice arancione per lunedì 15 febbraio su quasi tutta la Toscana

Altre notizie brevi

domenica, 14 febbraio 2021, 17:18

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 14 febbraio, sono 204.

domenica, 14 febbraio 2021, 13:57

Il Club Soroptimist International d'Italia promuove la formazione come elemento fondamentale per la crescita personale e professionale delle donne in ogni aspetto della vita associata con particolare attenzione al mondo del lavoro.

domenica, 14 febbraio 2021, 11:22

"Serviva più determinazione da parte della Regione per far slittare la zona arancione, non si è riusciti neppure a salvare il pranzo di San Valentino. Avremmo apprezzato parole chiare come quelle del Presidente della Liguria Toti.

sabato, 13 febbraio 2021, 17:19

E’ attiva la Convenzione con la SIAE, Società Italiana degli Autori ed Editori, attraverso cui i Soci FENAPI possono usufruire degli sconti sui compensi dovuti in caso di utilizzo di apparati (radio, lettori, cd, computer via web, televisori, ecc.) di riproduzione di musica e di video tutelati dal diritto d’autore...

sabato, 13 febbraio 2021, 16:06

L’emergenza sanitaria fa slittare anche l’evento i “Poeti dell’Amore” sul “Monte di Pasta, parco degli innamorati”, che era in programma oggi, San Valentino. L’evento è promosso e organizzato da Uisp Grande Età, che gestisce il parco, con l’associazione culturale Eventi sul Frigido, nell’ambito del progetto “L’orto delle donne”, con la...

sabato, 13 febbraio 2021, 16:05

Scontro nel primo pomeriggio sulla statale verso Fivizzano: una moto si è scontrata con un'auto all'altezza della rotatoria. Il medico, intervenuto sul posto, ha disposto l'intervento di Pegaso con trasporto a Cisanello (Pisa), in codice rosso. Non sembrerebbe che le ferite siano molto gravi.

sabato, 13 febbraio 2021, 16:04

La FENAPI di Massa Carrara comunica che sono aperte le iscrizioni a nuovi corsi integrali e di aggiornamento per gli addetti ad attività alimentari (CORSI HACCP), organizzati dal proprio Centro Formazione di riferimento, che inizieranno a breve nel rispetto delle norme anti COVID.

sabato, 13 febbraio 2021, 15:36

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 13 febbraio, sono 287. Tra Apuane e Lunigiana si registrano 68 nuovi casi: Carrara 15, Massa 27, Montignoso 7; Aulla 4, Licciana Nardi 1, Mulazzo 4, Pontremoli 9, Tresana 1.

sabato, 13 febbraio 2021, 14:49

Il comitato "Il mondo nelle nostre mani" di Massa interviene, con una nota stampa, in merito all’inquinamento dell’acqua potabile a Massa.Pietro Morelli, in qualità di presidente del comitato, scrive: "Nonostante i molti interventi dei comitati che controllano l’acqua come bene comune e indispensabile per la sopravvivenza, si continua a gestire...

sabato, 13 febbraio 2021, 13:06

Emessa allerta codice giallo per rischio ghiaccio, dalle ore 20:00, di sabato 13 febbraio 2021, fino alle ore 12:00 e dalle ore 18:00 fino alle ore 23:59 di domenica 14 febbraio 2021.