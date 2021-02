I consigli del Garibaldi Carrara dall'11 al 17 febbraio

mercoledì, 10 febbraio 2021, 10:51

I gestori del Cinema Garibaldi Carrara inviano una serie di consigli in tv dall'11 al 17 febbraio 2021.

GIOVEDI 11 FEBBRAIO

Ore 21.10 RAGIONE E SENTIMENTO (Paramount Channel) Dal romanzo di Jane Austen. Inghilterra fine Settecento. Muore Henry Dashwood che ha due famiglie. I suoi averi vanno al maschio primogenito. L'altra famiglia si trova praticamente sul lastrico. Il film ha ottenuto 7 candidature e vinto un premio ai Premi Oscar

Ore 23.00 LA SPIA-A MOST WANTED MAN (RaiMovie) Diretto da Anton Corbijn, il film è l'adattamento cinematografico del romanzo "A most wanted man" di John Le Carré.



VENERDI 12 FEBBRAIO

Ore 21.05 THE NICE GUYS (20) Due tipi strani sono al centro di uno straordinario complotto che coinvolge uomini influenti che ricoprono alte cariche politiche. E non solo.

Ore 23.05 TUTTO PUO' ACCADERE A BROADWAY (RaiMovie) Bogdanovich regala un'ora e mezza di puro divertimento, "svitato" e cinefilo.



SABATO 13 FEBBRAIO

Ore 16.00 45 ANNI (RaiMovie) Impeccabilmente messo in scena, scritto e interpretato, 45 Years trova la sua verticalità in un passato fuori campo.

Ore 19.30 RESPIRO (RaiMovie) Valeria Golino è la moglie inquieta di un pescatore di Lampedusa: cercherà la sua personale, disperata via di scampo. Ha vinto un premio ai Nastri d'Argento

Ore 21.00 PRISONERS (Iris) parabola di una nazione che ha perso la fede e in cui il caos domina sull'ordine.

DOMENICA 14 FEBBRAIO

Ore 13.50 LA GUERRA DICHIARATA (RaiMovie) Due genitori, un bambino e una tragedia. Affrontata però con determinazione e con il sorriso sulle labbra. Il film ha ottenuto 6 candidature a Cesar

Ore 21.10 LOVELY ACTUALLY - L'AMORE DAVERO (La5) Dieci storie che si intrecciano in una Londra pre-natalizia dove l'amore sembra essere dappertutto. Il film ha ottenuto 2 candidature a Golden Globes

LUNEDI 15 FEBBRAIO

Ore 21.00 ZODIAC (Iris) Diventa un film la vita del famoso serial killer Zodiac, che terrorizzò San Francisco alla fine degli anni Sessanta

MARTEDI 16 FEBBRAIO

Ore 21.20 IL PRIMO RE (Rai4) Un film d'autore epico, brutale e spettacolare, giustamente ambizioso, unico nel suo genere.

MERCOLEDI 17 FEBBRAIO

Ore 17.15 SCOOP (Iris) Una commedia-thriller dai risvolti imprevedibili, con il piacere di vedere gli attori immersi alla perfezione nei ruoli.

Ore 21.10 SONG'E NAPULE (RaiMovie) Aggiornando il poliziesco all'attuale condizione socio-culturale e ammiccando al genere, Manetti firmano una sceneggiatura esilarante.



I FILM CHE VEDRETE IN ESCLUSIVA AL CINEMA NELLA PROSSIMA RIAPERTURA:

Al Nuovo La Spezia , Astoria Lerici, Garibaldi Carrara

NO TIME TO DIE diretto da Cary Fukunaga, racconta di come l'agente 007 James Bond (Daniel Craig), ormai ritirato dal servizio, viva un'esistenza tranquilla in Giamaica, lontano dalle avventure e i pericoli che hanno contornato la sua carriera da spia. Questa sua serenità e pace dei sensi, però, dura davvero poco.....



ASSASSINIO SUL NILO il film diretto e interpretato da Kenneth Branagh, è basato sull'omonimo romanzo di Agatha Christie, già portato sul grande schermo nel 1978 nel film con Peter Ustinov nei panni di Hercule Poirot.



RIFKIN'S FESTIVAL il film diretto da Woody Allen, racconta la storia di una coppia americana, Sue (Gina Gershon) e Mort Rifkin (Wallece Shawn), che decide di prender parte al Festival Internazionale del cinema di San Sebastian. Qui i due vengono travolti dalla bellezza tipica delle cittadine site nel nord della Spagna e dall'ammaliante magia del cinema, che si respira durante l'evento.

Il mese di febbraio segna un importante passo avanti per IL NUOVO- ASTORIA GARIBALDI in Piattaforma con MioCinema. A nove mesi dal suo debutto, la piattaforma si rinnova migliorando la fruibilità e proponendo molte novità editoriali.

Dal 12 febbraio IL NUOVO -ASTORIA-GARIBALDI con MioCinema, che persegue nel suo intento di affiancare e rafforzare la proposta cinematografica in sala, avrà una nuova veste grafica e sarà accessibile tramite app sulle più diffuse smart TV, offrendo agli utenti una rinnovata e più comoda esperienza, non solo attraverso computer e tablet ma con la possibilità di godersi i film anche sullo schermo televisivo. MioCinema sarà disponibile su Android Tv, Amazon Fire tv App, e Samsung Tizen Tv. per poter usufruire di tutti i nuovi servizi di MioCinema a partire dal 12 febbraio visita il sito www.miocinema.com, vai nella sezione REGISTRAMI e registrati nuovamente.

Ti aspettano tante novità e una rinnovata esperienza visiva!

IN ARRIVO DUE GRANDI NOVITÀ EDITORIALI:

MioCinema OriginalLa grande novità sarà la proposta di titoli in esclusiva, "Original" disponibili solo AL NUOVO-ASTORIA-GARIBALDI su MioCinema. I titoli, che avranno una cadenza mensile, avranno una campagna di promozione e comunicazione dedicata.

MioCinema proporrà in esclusiva assoluta film e documentari provenienti dai principali festival internazionali. La scoperta di nuovi autori, di grandi registi, la rilevanza delle tematiche, saranno i principali criteri di selezione.

Due i MioCinema Original disponibili già dal 12 febbraio al Nuovo-Astoria-Garibaldi : The Dissident, documentario attualissimo e molto potente, a riprova della forza del genere di penetrare la realtà e restituire al grande pubblico verità ed emozioni, e un film di grande impatto emotivo, Asia, che ha conquistato il cuore della stampa internazionale collezionando molti riconoscimenti.

Il film sarà accompagnato da una rassegna di dieci film significativi del nuovo cinema israeliano.

Canale ZaLab L'importanza del documentario per IL NUOVO -ASTORIA-GARIBALDI Con la piattaforma MioCinema è confermata dalla nuova collaborazione con ZaLab, laboratorio culturale che opera da tempo per la produzione e distribuzione di cinema libero, indipendente e sociale.Una collaborazione che nasce da un duplice valore condiviso: da una parte la valorizzazione di un genere cinematografico, il documentario, da sempre terreno di sperimentazione e crescita che a pieno titolo entra nella programmazione di una piattaforma dedicata al cinema d'autore, dall'altra la convinzione che una piattaforma di qualità che affianchi la distribuzione in sala, in termini sia promozionali che di offerta, sia il modo migliore di contribuire alla crescita di un pubblico attento.Saranno proposte al pubblico del NUOVO -ASTORIA-GARIBALDI con MioCinema produzioni di autori del proprio collettivo, ma anche documentari di autori italiani e di grandi autori internazionali.

ISTRUZIONI:

ACCOUNT E REGISTRAZIONE

La registrazione è completamente gratuita, Non comporta alcun costo e Non è un servizio in abbonamento. Per poter noleggiare un film ci si registra una prima volta e si sceglie il cinema di riferimento ( IL NUOVO LA SPEZIA o ASTORIA LERICI o GARIBALDI CARRARA) In qualsiasi momento, accedendo al proprio pannello personale è possibile la cancellazione, la modifica dei dati anagrafici e indirizzo e-mail.

Il pagamento del biglietto per la visione del film avviene tramite tutti i principali circuiti di pagamento elettronico: Visa, Maestro, Mastercard, American Express, Apple Pay, Google Pay, Microsoft Pay.

Contattaci tramite i nostri canali social o scrivi a ilnuovocinemasp@gmail.com, whatsapp 348 5543921, Ti risponderemo al più presto! WWW.ILNUOVOASTORIAGARIBALDICINEMA.IT (http://WWW.ILNUOVOASTORIAGARIBALDICINEMA.IT)

Attenzione cambio orario: da febbraio IL NUOVO è aperto per le iniziative biglietto tutti i mercoledi dalle 16.00 alle 18.00



NEWS : Iniziativa OGGI OFFRO IO : Tutti gli amanti del cinema , potranno richiedere gratuitamente un Voucher per andare al cinema in 2 al prezzo di 1 solo biglietto dal momento della riapertura del Cinema Il Nuovo La Spezia . Per tutta la durata dell'iniziativa ogni cliente potrà richiedere Cinema 2x1 . Richiedere il Voucher Cinema è semplicissimo. È sufficiente: RITIRALI PER TUTTO IL MESE DI FEBBRAIO AL CINEMA IL NUOVO DI VIA COLOMBO IL MERCOLEDI DALLE 16.00 ALLE 18.00 o prenotarli tramite whattsapp al 348-5543921 Scegliere il cinema (IL NUOVO LA SPEZIA -ASTORIA LERICI-GARIBALDI CARRARA) Con i Voucher Cinema è possibile recarsi al cinema con un accompagnatore alla riapertura delle sale cinematografiche e avere 2 biglietti al prezzo di 1 purché il biglietto sia pagato a tariffa intera. Per tariffa intera applicata dal cinema si intende una tariffa di almeno 7,50 euro. Il voucher non corrisponde alla prenotazione di posto, biglietto o ingresso, ma bisognerà recarsi presso la struttura individuata in tempo utile per assicurarsi il posto per lo spettacolo a cui desidera assistere.Il Voucher Cinema, valido per 2 ingressi al costo di 1 solo biglietto, è richiedibile entro il 28 febbraio ed è utilizzabile dal lunedì alla domenica dalla riapertura dei cinema

CINEMA CHIUSO? CUORE APERTO" si può acquistare uno o più biglietti per il cinema, fare le nuove tessere e abbonamenti validi oltre che per Il Nuovo La Spezia, anche Astoria Lerici e Garibaldi Carrara , si potrà cosi' aiutare a sostenere la sala in questo momento difficile. Il voucher , le tessere per la scontistica , gli abbonamenti da 10, 15, e 50 ingressi avranno durata di 12 mesi dalla data di riapertura e saranno utilizzabili tutti i giorni della settimana, festivi compresi. Se alcune persone per le restrizioni sono impedite di raggiungere la sede di Via Colombo , si può prenotare telefonicamente al 348 5543921 e lo può ricevere comodamente al suo indirizzo. NOVITA': PUOI ACQUISTARE I NUOVI ABBONAMENTI ON LINE TRAMITE IL NOSTRO SITO: https://ilnuovo.nuovospezia.18tickets.it/subscriptions