Indice Rt in salita: la Toscana sarà zona arancione da domenica?

Altre notizie brevi

mercoledì, 10 febbraio 2021, 13:46

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 10 febbraio, sono 242. Tra Apuane e Lunigiana si registrano in tutto 55 nuovi casi: Carrara 24, Massa 16, Montignoso 1; Fosdinovo 2, Pontremoli 12, Tresana 1, Villafranca in Lunigiana 1.

mercoledì, 10 febbraio 2021, 10:51

I gestori del Cinema Garibaldi Carrara inviano una serie di consigli in tv dall'11 al 17 febbraio 2021.

martedì, 9 febbraio 2021, 19:27

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 9 febbraio, sono 153. Tra Apuane e Lunigiana si registrano in tutto 50 nuovi casi di contagio da Covid-19. Nel dettaglio:

martedì, 9 febbraio 2021, 13:08

Emessa allerta codice arancio per rischio mareggiate e vento dalle 00 alle 18 di mercoledi 10 febbraio, codice giallo per rischio Idrogeologico, temporali forti dalle 00 alle ore 18 di mercoledi 10 febbraio e allerta gialla per mareggiate e vento in corso

martedì, 9 febbraio 2021, 10:15

Dichiarazione del segretario generale Cisl Toscana, Riccardo Cerza, sulla scomparsa di Franco Marini: "Franco Marini non è stato solo un grande sindacalista, come tutti riconoscono, ma anche un grande politico. Per un sindacalista non è facile questo passaggio, ma lui l'ha fatto, mantenendo sempre lo spirito che lo ha contraddistinto fin...

martedì, 9 febbraio 2021, 09:15

In occasione del Giorno del Ricordo, domani (10 febbraio), il comitato "Io non scordo - Massa Carrara", organizzerà come ogni anno una fiaccolata in memoria dei martiri delle foibe e dell'esodo istriano.

lunedì, 8 febbraio 2021, 16:41

Ancora tempo instabile previsto in Toscana nelle prossime ore, in particolare nelle zone nord occidentali, costa e isole. La Sala Operativa Unificata Permanente della Protezione civile regionale ha emanato poco fa un codice giallo per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore dalle 18 di oggi, lunedì 8 febbraio, alle 14 di domani, martedì 9 febbraio,...

lunedì, 8 febbraio 2021, 16:40

Per celebrare “Il Giorno del Ricordo”, mercoledì 10 febbraio, alle ore 11.00, si terrà il Consiglio comunale in forma solenne e in modalità videoconferenza, al fine di evitare assembramenti nell’ambito delle misure dettate per l’emergenza sanitaria, con le modalità e nei termini di cui agli articoli 47, 48, 50 e...

lunedì, 8 febbraio 2021, 14:43

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 8 febbraio, sono 191.

lunedì, 8 febbraio 2021, 14:40

I rappresentanti provinciali dell’ Udc Toscana, in piena adesione all’appello del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, indicano nel sostegno alle attività economiche penalizzate dalla pandemia Covid per una politica di rilancio produttivo ed occupazionale, nel rafforzamento delle strutture pubbliche, nella realizzazione di una integrata medicina territoriale, in un rapporto collaborativo...