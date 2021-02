La nutrizionista in farmacia, consulenze gratuite mercoledì 24 febbraio alla "Cavatore"

Altre notizie brevi

lunedì, 22 febbraio 2021, 20:16

Nell’azienda USL Tosana nord ovest i casi positivi di oggi, 22 febbraio, sono 230.

lunedì, 22 febbraio 2021, 20:14

Giovanni Montesarchio, consigliere M5S Carrara e presidente della Commissione Ambiente: Stanno per arrivare le nuove isole ecologiche su Carrara centro. Oggi in commissione abbiamo visto come e dove saranno posizionate queste nuove isole che ricordiamo saranno ad accesso controllato e consentiranno di depositare anche la frazione organica.

lunedì, 22 febbraio 2021, 20:06

Individuare le attività necessarie per combattere il fenomeno dell'erosione costiera, che rischia di provocare danni importanti alle imprese del settore turistico balneare. Questo l'obiettivo della task-force permanente che è stata convocata dell'assessora ad ambiente, Protezione civile e difesa del suolo Monia Monni a seguito di un incontro, tenuto in videoconferenza, cui sono stati invitati i...

lunedì, 22 febbraio 2021, 11:53

È in programma domenica 28 febbraio alle 15.30 via Zoom il secondo appuntamento online di Lunicafoto per conoscere, con Paolo Zavanella, il lavoro di alcuni autori del territorio. Ospite dell'incontro il fotografo Marco Buratti (Massa, 1984). Dopo gli studi presso la Scuola di Fotografia Apab di Firenze e Fondazione Studio Marangoni ha sviluppato, in parallelo al...

lunedì, 22 febbraio 2021, 11:52

Oggi, durante l'unità di crisi dell'ospedale Apuane, alle ore 15, si svolgerà una funzione religiosa in memoria di Marco Morale, il medico della medicina impegnato nel reparto Covid prematuramente scomparso.

domenica, 21 febbraio 2021, 19:19

Il trasferimento della scuola materna Comasca alla Collodi della Rinchiostra è l'argomento sul quale Stefano Alberti, consigliere di opposizione al comune di Massa, pone domande di chiarimento al sindaco Persiani, ritenendo la nuova ubicazione, un'area con diverse criticità, in particolare, si richiede di di verificare la documentazione inerente l'agibilità e...

sabato, 20 febbraio 2021, 16:36

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 20 febbraio, sono 312. In provincia di Massa-Carrara si registrano 62 casi: Carrara 14, Massa 26, Montignoso 1; Aulla 2, Fivizzano 1 , Fosdinovo 3, Licciana Nardi 5, Podenzana 1, Potremoli 5, Tresana 1, Villafranca in Lunigiana 3.

sabato, 20 febbraio 2021, 15:19

Incroceranno le braccia per 4 per quattro ore lunedì 22 febbraio tutti gli addetti del Gruppo Aspi - Autostrade per l'Italia. A darne notizia unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità e Logistica spiegando che "siamo alle solite, se non peggio, perché nella passata gestione gli...

sabato, 20 febbraio 2021, 13:43

Il gruppo di lavoro del consigliere Paolo Lenzetti composto da Francesco Matteucci, Danilo Avarello, Mariella Lenzetti e Lorella Bertonelli, continua a raccogliere le segnalazioni dei cittadini, dopo quella riguardante il disagio subito per accedere alla scuola primaria di Cervaiolo, a causa di una ormai storica pozzanghera."Continuano le lamentele - affermano -...

venerdì, 19 febbraio 2021, 14:47

"Il recente rinnovo del cda della Fondazione Crc ha riequilibrato una situazione ai nostri occhi paradossale, e fa specie, ripensando al modo in cui si era venuta a creare, leggere che alcuni soggetti oggi gridano all'inciucio".