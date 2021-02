La Spezia zona logistica semplificata: Sommariva scrive alla regione

venerdì, 5 febbraio 2021, 14:38

L'AdSP del Mar Ligure Orientale ha ufficialmente inviato alla Regione Liguria una richiesta di avvio dell'iter di istituzione della ZLS dell'area logistica spezzina, così come previsto dal Decreto Semplificazioni, convertito in Legge 120/2020.



Tale Decreto stabilisce infatti che, qualora in una regione ricadano più Autorità di Sistema Portuale, e nell’ambito di una di tali Autorità ricadano scali siti in regioni differenti, la regione può istituire una seconda Zona Logistica Semplificata.



"L’AdSp crede fermamente che la istituzione della ZLS possa conferire un forte impatto positivo alle attività imprenditoriali e logistiche dell'area spezzina e, consapevole del ruolo propulsivo che l'Ente deve e dovrà avere assieme alla Regione ed alle altre istituzioni locali coinvolte, auspica un iter formativo snello ed una rapida istituzione della Zona Logistica Semplificata. Abbiamo assicurato gli uffici regionali che l'Ente collaborerà in tutte le forme possibili per il rapido ed efficace raggiungimento dell'obiettivo", ha dichiarato al riguardo Mario Sommariva, Presidente della AdSP spezzina.“ In questo modo si otterrà minore burocrazia, snellimento delle procedure e maggiore efficienza dei servizi, così come auspicato da tutta la comunità portuale”.