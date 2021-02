Lapucci: "Macchina del fango nei miei confronti, scattano le querele"

venerdì, 12 febbraio 2021, 15:12

Lorenzo Lapucci, consigliere comunale di FI, risponde agli attacchi di Massimiliano Bernardi e Riccardo Bruschi, riguardanti la partecipazione ad un concorso pubblico: "Da diverse settimane sono oggetto di pressioni che ritengo indebite e lesive della libertà di autodeterminazione della mia persona - dichiara - . Tali pressioni, esercitate al fine di ottenere le mie dimissioni :tali circostanze mi hanno portato a rivolgermi alla magistratura depositando in data 1 Febbraio 2021 una querela dettagliata nella quale espongo quelli che ritengo dei fatti gravi che hanno colpito la mia persona. Confidando pienamente nell'operato della magistratura-conclude- ritengo attualmente di non dover fornire in questo comunicato ulteriori dettagli"