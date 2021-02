Lenzetti: "Montignoso, tutto un lago"

sabato, 20 febbraio 2021, 13:43

Il gruppo di lavoro del consigliere Paolo Lenzetti composto da Francesco Matteucci, Danilo Avarello, Mariella Lenzetti e Lorella Bertonelli, continua a raccogliere le segnalazioni dei cittadini, dopo quella riguardante il disagio subito per accedere alla scuola primaria di Cervaiolo, a causa di una ormai storica pozzanghera.



"Continuano le lamentele - affermano - rispetto ai disagi provocati dalle copiose perdite d'acqua che interessano da anni ,il Viale Marina, via delle Prade, via Nespolo, via del Conte e via Bregoscia. Le perdite sono da attribuire in buona parte al torrente Montignoso ed ai lavori non fatti come dovere, durante l'ultima messa in sicurezza degli argini alcuni anni or sono. Le acque del canale, creano disagi ai residenti e non, allagando scantinati di abitazioni e le strade limitrofe. parte della competenza è della provincia che vede come presidente il Sindaco Lorenzetti".

"Da anni - incalzano - segnaliamo il problema senza che le amministrazioni, comunali e provinciali, abbiano trovato una soluzione, lasciando intere famiglie nel disagio e nella paura. Ogni qualvolta che piove, quelle strade diventano fiumi, compromettendo anche la sicurezza stradale con le frequenti gelate notturne. Il consumo di suolo a scapito delle zone permeabili accentua questo problema e in futuro potrebbe aggravarsi ancora di più. Continuano le segnalazioni riguardanti le condizioni del cimitero , dove ad ogni pioggia parte del sito è impraticabile a causa di copiose pozzanghere che permangono per giorni, anche qui la criticità è stata sollevata da anni senza che l'amministrazione abbia trovato una soluzione".

"Tutti i limiti della giunta Lorenzetti sono diventati una certezza - concludono -. Tra pochi mesi i cittadini di Montignoso, saranno tenuti al rinnovo della nuova amministrazione, a Montignoso, ci vuole un serio e radicale cambiamento".