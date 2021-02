M5S Carrara: "Benefici anche a Carrara con i Superecobonus e Sismabonus"

giovedì, 11 febbraio 2021, 19:56

Il Movimento cinque stelle di Carrara, esprime, in una nota stampa, la sua soddisfazione per aver appreso che alcuni soggetti nel comune stanno intraprendendo iniziative nei confronti di alcuni fabbricati, sfruttando il decreto rilancio del governo che prevede, per chi effettuerà interventi di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione e riduzione del rischio sismico, accesso ad una detrazione del 110 per cento sulle spese sostenute, oltre a poter usufruire di altri importanti interventi, definiti "trainati".

"Ci risultano le prime movimentazioni per la ristrutturazione dell’ala del politeama lato Via Roma - sostiene il movimento - e altro grande annuncio è stato fatto da ERP: grazie al bonus 110 per cento, nel nostro comune saranno avviati lavori di riqualificazione degli immobili in gestione ad ERP per una cifra che ammonta a 20 milioni di euro. Questo permetterà la ristrutturazione e la riqualificazione di ben 350 alloggi nei quali risiedono nostri concittadini. Dunque uno strumento che, oltre a risolvere alcuni problemi della comunità, rilancia l’occupazione del settore edile, senza però cementificare ulteriormente il territorio, ma puntando al recupero del patrimonio edilizio esistente”.