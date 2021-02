Maltempo, lunedì 8 febbraio codice arancione per mareggiate su Arcipelago e costa livornese

domenica, 7 febbraio 2021, 18:18

Continuano a farsi sentire sulla Toscana gli effetti della vasta perturbazione che sta interessando l'Italia. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha aggiornato il bollettino di criticità, emettendo un codice arancione per mareggiate che scatterà dalla mezzanotte di stasera fino alle 12 di domani, lunedì 8 febbraio, interessando la

costa pisano-livornese e l'Arcipelago. Mareggiate, anche se con minore intensità, il codice è giallo, interesseranno per l'intera giornata di domani costa versiliese e foce del Serchio.



Forti anche i venti, di libeccio, in graduale intensificazione già dal pomeriggio di oggi, domenica 7. Per l'intera giornata di domani, lunedì, è previsto un codice giallo relativo a zona nord-occidentali, Arcipelago, costa livornese, aree appenniniche.



Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all'interno della sezione "Allerta meteo" del sito della Regione Toscana, all'indirizzo www.regione.toscana.it/allertameteo <https://www.regione.toscana.it/allertameteo>