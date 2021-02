Montignoso, riapertura bando Tari per esenzioni e riduzioni

giovedì, 11 febbraio 2021, 14:07

Nuove agevolazioni e riduzioni TARI. Grazie alla riapertura del bando finalizzato all'ottenimento di contributi economici per soggetti i situazioni di fragilità economica infatti «molte famiglie potranno contare su questo nuovo aiuto», ha detto l'Assessore Giorgia Podestà.

«Una misura essenziale, soprattutto in questa fase – continua Podestà – stiamo vivendo una situazione sociale particolarmente aggravata dall'emergenza da Covid-19. Il nostro primo obiettivo è garantire ogni forma di sostegno a chi ha più bisogno».

Il bando è rivolto ai nuclei familiari residenti nel Comune di Montignoso e prevede una esenzione totale per i soggetti con Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità da 0 a 3.000 euro e una riduzione della metà del pagamento della tassa sui rifiuti domestici per i nuclei con Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità da 3.001 a 6.000 euro. In caso della presenza in graduatoria di valori ISEE uguali si procederà all'attribuzione considerando il maggior numero di componenti del nucleo familiare, la presenza nel nucleo familiare di soggetti portatori di handicap, il maggior numero di soggetti minori.

Accanto alla domanda dovrà essere allegata una copia dell'attestazione ISEE in corso di validità, copia di un documento di identità e l'avvenuto pagamento TARI oppure la copia dell'avviso di pagamento.

È possibile inviare la partecipazione fino al 1 Marzo 2021, a mano presso l'Ufficio Protocollo presso Villa Schiff – Giorgini, Via Fondaccio 11 tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 12.00, il Martedì e il Giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00 oppure per PEC a protocollo@pec.comune.montignoso.ms.it.

Per tutte le informazioni e la modulistica è possibile visitare la pagina "Avvisi Comunali" in homepage, per info legate all'emergenza Covid-19 è è attiva la sezione "Covid-19" all'interno del sito web del Comune di Montignoso.