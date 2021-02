Movimento Giovani Sinistra di Carrara alla Fondazione Marmo: “Meno immobilismo e più proposte”

sabato, 27 febbraio 2021, 11:06

La provincia di Massa-Carrara sta vivendo un periodo difficile, come e più di altre realtà lavorative, a causa del COVID, e perciò non è passato inascoltato l'intervento della presidente Franchi sul ruolo della Fondazione Marmo per il rilancio delle attività che rappresentano un patrimonio locale.



Il MGS di Carrara, per mezzo di una lettera aperta, trova però nelle parole della presidente poca volontà fattuale rispetto a ciò di cui ci sarebbe bisogno: “ Le città di Massa e Carrara sembrano ancora restie a tracciare insieme un perorso di rilancio che vada oltre i confini dei singoli comuni – si legge – Rileviamo la difficoltà della classe dirigente a cimentarsi in uno sforzo innovativo”.



Prosegue l'analisi del Movimento, accennando al ruolo preponderante delle concessioni, responsabili di un sistema che procede al rilento; ma soprattutto si sottolinea come da parte della Fondazione Marmo, ci sia troppo poca convinzione su progetti che aprirebbero un mondo nuovo a livello universitario: “ L'idea di un ateneo da aprire grazie al contributo di una fondazione – viene riportato a chiare lettere – non sarebbe, per riportare le parole della presidente Franchi, utopica se le energie non venissero disperse; se e persone di buona volontà, sollecitando la politica, unissero le proprie competenze e le proprie risorse”.



Se così si agisse, chiosa la missiva senza lasciar spazio a fraintendimenti, “ la politica sarebbe costretta a interrompere un insostenibile immobilismo”.