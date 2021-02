Nausicaa: linee telefoniche non raggiungibili per problemi tecnici

Altre notizie brevi

sabato, 27 febbraio 2021, 11:06

La provincia di Massa-Carrara sta vivendo un periodo difficile, come e più di altre realtà lavorative, a causa del COVID, e perciò non è passato inascoltato l'intervento della presidente Franchi sul ruolo della Fondazione Marmo per il rilancio delle attività che rappresentano un patrimonio locale.Il MGS di Carrara, per mezzo...

venerdì, 26 febbraio 2021, 20:13

Nell’ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il programma degli investimenti che l’Italia deve presentare alla commissione europea assegna risorse importanti agli istituti tecnici.E’ l’occasione, secondo l’onorevole Cosimo Ferri, per far valere le necessità degli istituti scolastici della provincia.“Oggi molti studenti si ritrovano con un percorso scolastico non...

venerdì, 26 febbraio 2021, 19:05

Si informano i cittadini che tramite Ordinanza n.1 del 16-02-2021 è stato istituito l'obbligo per i proprietari terrieri e/o detentori dei fondi confinanti con via F.lli Buffoni, di provvedere (entro 30 giorni dalla presente Ordinanza) alla rimozione e/o taglio delle piante di alto fusto che risultano inclinate od instabili o che costituiscono pericolo diretto per la...

venerdì, 26 febbraio 2021, 14:16

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 26 febbraio, sono 361. Tra Apuane e Lunigiana si registrano 80 nuovi contagi: Carrara 18, Massa 38, Montignoso 8; Aulla 7, Fivizzano 2, Pontremoli 2, Tresana 2, Villafranca in Lunigiana 3.

venerdì, 26 febbraio 2021, 14:04

Elisabetta Stenner, direttore della Uoc Analisi Chimico Cliniche di Livorno, è stata nominata direttrice dell'Area Omogenea Dipartimentale Laboratorio. La nomina, definita con delibera 191 del 24/02/2021, ha di durata triennale e sarà effettiva a partire da lunedì prossimo 1° marzo.

venerdì, 26 febbraio 2021, 13:35

sabato mattina 27/02/2021 il gruppo "Praticamente Democratici" ha organizzato la raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare contro la propaganda fascista e nazista o più estesamente "Norme contro la propaganda e diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con...

giovedì, 25 febbraio 2021, 16:04

Il Consiglio di Amministrazione di GAIA S.p.A. ha recentemente approvato un importante progetto di rinnovo dell'intera rete fognaria di Casette Dalebbio, nel Comune di Fivizzano. L'intervento, che prenderà il via nel mese di marzo, prevede di sostituire 180 metri di condotte fognarie (e relativi allacci), con lo scopo di ammodernare la rete...

giovedì, 25 febbraio 2021, 14:35

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 25 febbraio, sono 396. In provincia di Massa-Carrara si contano 68 nuovi casi di contagio: Carrara 20, Massa 35, Montignoso 2; Aulla 3, Casola in Lunigiana 1, Fivizzano 1, Fosdinovo 2, Licciana Nardi 1, Pontremoli 3.

giovedì, 25 febbraio 2021, 13:28

La circolazione veicolare sulla Sp 1 di Montignoso, in u tratto di 120 metri in località Santa Croce, è modificata fino al 6 novembre 2021: fino ad allora è in funzione un senso unico alternato regolato da movieri o impianto semaforico.

giovedì, 25 febbraio 2021, 13:27

Il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle interviene sull'argomento buoni spesa dopo che, nei giorni scorsi, la commissione 4 (politiche sociali, abitative, pari opportunità, diritti degli animali) ha ospitato in seduta online l'assessore alle politiche sociali Anna Galleni e la dirigente del settore sociale dott.ssa Micheletti."Al tavolo di commissione sono...