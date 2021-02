Nuovo corso arbitri nazionale

lunedì, 1 febbraio 2021, 14:37

La speranza di tutti è di poter tornare in campo quanto prima. Nel frattempo la sezione arbitri Aia di Carrara 'Giorgio Lazzarotti' prosegue la sua attività con l'organizzazione del nuovo corso arbitri nazionale per il reclutamento di nuovi 'fischietti', sia ragazzi che ragazze di età compresa fra i 15 e i 35 anni. Fare l'arbitro è un modo diverso e appassionante di vivere il mondo del calcio, da vedere sotto una nuova prospettiva. Dopo le lezioni e l'esame finale, ad ogni candidato verrà consegnata la tessera che dà diritto ad accedere gratuitamente in tutti gli stadi d'Italia, la divisa ufficiale per dirigere le partite (inizialmente del settore giovanile); per ogni gara è previsto un rimborso spese. Il corso (gratuito) dà diritto anche a crediti scolastici. Per informazioni e iscrizioni corso contattare il numero di telefono 345 8386316, mail carrara@aia-figc.it, Facebook o Instragram 'Sezione Aia Carrara'