Patronato INAPA Confartigianato: Pensionamento 2021 del personale scolastico - opzione donna

martedì, 16 febbraio 2021, 21:06

Gli uffici del Patronato INAPA Confartigianato Massa di Carrara ricordano che in data 12 novembre 2020, il MIUR ha emanato il decreto n. 159 con il quale ha indicato il 7 dicembre 2020 come termine ultimo per la presentazione delle istanze relative alla cessazione dal servizio. Come noto la legge 30 dicembre 2020 n. 178 ha esteso la possibilità di accesso a pensione con opzione al sistema contributivo in favore delle donne che abbiano perfezionato il requisito dei 58 anni di età e 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2020.

La stessa norma ha confermato le specifiche disposizioni per i dipendenti del comparto scuola fissando al 28 febbraio 2021 la data di scadenza per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio per i pensionamenti con decorrenza settembre 2021.

In data 29 gennaio 2021 il MIUR ha inviato agli Uffici Scolastici Regionali una nota con la quale ha comunicato l’attivazione della procedura telematica web POLIS “istanze on-line” per l’invio delle domande di cessazione dal servizio per il personale scolastico che intende avvalersi della suddetta modalità di pensionamento. Tale funzione rimarrà abilitata dall’1/02/2021 al 28/02/2021.

Per maggiori informazioni contatta il nostro PATRONATO INAPA Confartigianato, Via 7 Luglio 3, Carrara. Tel. 0585-70962