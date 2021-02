Pd: "Ordinanza su acqua, amministrazione inadeguata"

venerdì, 12 febbraio 2021, 15:09

Così il Partito Democratico in una nota stampa sull'ordinanza relativa al divieto di utilizzo dell'acqua emanata dal comune di Massa: "L'ordinanza di queste ore del comune di Massa sul divieto di utilizzo dell'acqua potabile appare in contrasto con la necessità di dare indicazioni precise ai cittadini. La indeterminatezza dell'area urbana e suburbana, interessata dall'ordinanza, crea oggettiva preoccupazione tra i cittadini. Non si indicano le cause che hanno determinato l'ordinanza, i tempi e le iniziative necessarie alla soluzione del problema. Ancora una volta questa amministrazione, dà prova della sua inadeguatezza, creando stress tra la gente, già fortemente provate dalla emergenza covid".