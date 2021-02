Pensioni, esodati: domande Inps entro il 2 marzo

martedì, 2 febbraio 2021, 14:05

La FENAPI di Massa Carrara comunica che è pronta la procedura per le domande di pensione a favore degli esodati. Dopo l’approvazione della nona salvaguardia con la legge di bilancio 2021, l’Inps ha aggiornato la procedura per consentire la presentazione delle richieste.

Dopo quattro anni dall’ultima salvaguardia, quindi, si riapre la finestra per gli esodati. Cioè quei lavoratori rimasti esclusi dalla pensione con l’entrata in vigore della riforma Fornero e che si trovano tuttora in una sorta di limbo avendo lasciato il lavoro e non percependo alcun trattamento di pensione.

Per l’accesso alla nona salvaguardia gli interessati devono presentare due tipi di domanda online sul sito Inps. La prima è la domanda di certificazione del diritto a pensione in regime di salvaguardia pensionistica. Questa richiesta deve essere presentata tassativamente entro il 2 marzo 2021, pena la perdita del diritto per gli esodati.

La seconda, invece, è la domanda di pensione in regime di salvaguardia pensionistica, cioè con i requisiti previsti dalla legge prima dell’entrata in vigore della riforma Fornero nel 2012. Questa domanda consente l’andata in pensione vera e propria e può essere presentata anche successivamente. Tuttavia le due richieste possono essere presentate contestualmente al fine di assicurare la decorrenza del trattamento pensionistico tempestivamente ove si sia già aperta la finestra mobile di accesso.

Le categorie di lavoratori beneficiarie previste dall’ultima legge, sono:

lavoratori in mobilità;

lavoratori autorizzati al versamento dei contributi volontari;

lavoratori cessati dal servizio;

lavoratori in congedo straordinario per assistere figli disabili;

lavoratori a termine.

Per presentare le relative domande la FENAPI offre la propria assistenza gratuita.

Gli interessati possono rivolgersi alle sedi della Fenapi:

CARRARA in Via 7 Luglio,4

MASSA in Via Aurelia Ovest, 139

MONTIGNOSO in Via Roma,9

Centralino telefonico: 0585 74931