Provincia: canoni occupazione spazi e aree pubbliche

Altre notizie brevi

giovedì, 18 febbraio 2021, 19:06

Questa mattina nei pressi della località Miseglia si è registrato il distacco di materiale roccioso dal versante che sovrasta via Carrara-Miseglia: non sono rimasti coinvolti né persone né mezzi e sul posto è intervenuto il personale dell’ufficio Opere Pubbliche, quello della Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco.

giovedì, 18 febbraio 2021, 17:08

Il coordinamento comunale di Carrara di Fratelli d'italia, è intervienuto nuovamente sulla questione del marciapiede, partendo con un commento alle dichiarazioni dell'ex consigliere regionale M5S: “Giacomo Giannarelli ha annunciato con enfasi propagandistica, di aver restituito la sua liquidazione di 6.500 euro per contribuire al rifacimento dei marciapiedi di via Giovan Pietro...

giovedì, 18 febbraio 2021, 13:36

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 18 febbraio, sono 282. In provincia di Massa-Carrara si registrano oggi 49 nuovi casi: Carrara 8, Massa 21, Montignoso 1; Aulla 4, Fivizzano 4, Podenzana 1, Pontremoli 5, Tresana 3, Villafranca in Lunigiana 2.

giovedì, 18 febbraio 2021, 11:51

Effetto Covid, come prevedibile, anche sulle pensioni. Per comprendere la profondità dell’impronta lasciata dalla pandemia bisognerà attendere le statistiche ufficiali sulla mortalità nel 2020 che l’Istat diffonderà a fine marzo. Ma i dati amministrativi Inps confermano la dimensione senza precedenti di quanto è successo.

giovedì, 18 febbraio 2021, 11:28

Insieme: “Chiediamo trasparenza per il bene della collettività. Dopo i divieti di utilizzo dell’acqua a causa del batterio ‘Clostridium Perfringens’, che ha provocato disagi incredibili a circa 15mila abitanti del comune di Massa, la popolazione ha diritto di conoscere la qualità dell’acqua che esce dai rubinetti di casa.

mercoledì, 17 febbraio 2021, 20:08

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 17 febbraio, sono 216.

mercoledì, 17 febbraio 2021, 20:02

ASMIU comunica che da lunedì 22 febbraio 2021 presso l’Infopoint alla Partaccia le utenze domestiche di Bondano, Ricortola e Casone (ZONA B) potranno ritirare la fornitura gratuita di sacchi per l’anno 2021.

mercoledì, 17 febbraio 2021, 19:48

Sabato 20 febbraio sarà il giorno della formazione pratica all’utilizzo dei vaccini anticovid per gli oltre 800 medici di famiglia della ASL Toscana nord ovest. Infatti, in vista dell’imminente adesione dei medici di medicina generale alla campagna vaccinale anticovid la ASL ha messo a disposizione di tutti i medesimi, d’intesa...

martedì, 16 febbraio 2021, 21:16

Riceviamo e, comprensibilmente, pubblichiamo queste due righe di stima pervenuteci da un lettore della Gazzetta di Massa e Carrara: Buongiorno direttore Aldo Grandi, da tempo seguo il suo notiziario e soprattutto le sue lettere online. Mi permetta di farle sentire la mia vicinanza e trasmettere la stima che ho nei suoi confronti.

martedì, 16 febbraio 2021, 21:06

Gli uffici del Patronato INAPA Confartigianato Massa di Carrara ricordano che in data 12 novembre 2020, il MIUR ha emanato il decreto n. 159 con il quale ha indicato il 7 dicembre 2020 come termine ultimo per la presentazione delle istanze relative alla cessazione dal servizio.