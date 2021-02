Relitti abbandonati in viale Zaccagna, il sindaco ordina la rimozione

sabato, 13 febbraio 2021, 10:43

Il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale ha firmato le prime di 60 ordinanze di rimozione di altrettanti relitti di imbarcazioni illegalmente abbandonanti in un sito di stoccaggio di Viale Zaccagna. I natanti erano affondati nel porto Riva di Rapallo durante la mareggiata dell’ ottobre 2018 e poi abusivamente conferiti nel sito sul litorale carrarese: qui giacciono sotto sequestro da giugno 2019 a seguito dei provvedimenti disposti dalla Procura di Genova.



L’ufficio Ambiente del Comune di Carrara ha predisposto 60 ordinanze, una per ciascuna imbarcazione, per intimare ai responsabili – individuati dalla Procura - la rimozione e il corretto conferimento dei relitti in quanto devono essere trattati alla stregua di rifiuti. Vista la complessità della vicenda, in cui sono coinvolti anche soggetti stranieri o residenti all’estro, e le oggettive difficoltà poste alla rimozione dei relitti, è stato deciso di concedere un ampio margine di tempo per l’adempimento dell’ordinanza, che scadrà a metà ottobre.



A partire da oggi e per i prossimi giorni dunque le ordinanze saranno pubblicate, con gli omissis del caso, sull’albo pretorio del Comune di Carrara, come previsto dalla norma.