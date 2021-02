Riprendono online le attività dell'Università del Tempo Libero di Massa

lunedì, 1 febbraio 2021, 19:29

Le attività dell'Università del Tempo Libero di Massa, inaugurata nel mese di novembre, si sono dovute bruscamente interrompere a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19. Dopo una prima fase di stop l'organizzazione, in accordo con l'Assessorato alla Cultura e Istruzione del Comune di Massa, ha deciso di riprendere le lezioni ma questa volta online. Sarà dunque possibile seguire una parte di corsi che in precedenza erano in presenza attraverso piattaforme digitali a partire già da giovedì 4 febbraio. I seminari si svolgeranno a cadenza settimanale e sarà possibile accedere all'aula virtuale attraverso il link che ogni settimana sarà comunicato a tutti gli iscritti.

Si comincia dunque giovedì 4 febbraio alle ore 16 con un seminario di archeologia (4 incontri) dal titolo: "I misteri delle antiche civiltà" a cura di Cristiana Barandoni. È possibile accedere alla piattaforma e dunque ai seminari iscrivendosi all'associazione Gruppo Archeologico ApuoVersiliese (costo di € 20 annuali). Per chiedere informazioni e/o iscriversi è possibile inviare una mail a: gruppoarcheoapuoversiliese@gmail.com oppure chiamare il numero: 373.7151515