Risorse ministeriali per scuole. Cosimo Ferri: “Non perdiamo l’occasione"

venerdì, 26 febbraio 2021, 20:13

Nell’ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il programma degli investimenti che l’Italia deve presentare alla commissione europea assegna risorse importanti agli istituti tecnici.



E’ l’occasione, secondo l’onorevole Cosimo Ferri, per far valere le necessità degli istituti scolastici della provincia.



“Oggi molti studenti si ritrovano con un percorso scolastico non adeguato ai cambiamenti e all'innovazione didattica. È stato stimato in circa tre milioni, nel quinquennio 2019-2023, il fabbisogno di diplomati di istituti tecnici nell'area digitale e ambientale”.



“Particolare attenzione – prosegue Ferri - va riservata agli istituti tecnici. Pesa, anche nella nostra provincia, l'orientamento verso percorsi di studio non immediatamente spendibili nel mondo del lavoro. Gli studenti degli istituti tecnici possono supportare le piccole medie imprese con diplomati specializzati e orientati al lavoro, con competenze immediatamente spendibili. Abbiamo una grande possibilità per ripartire dalla formazione, istruzione e dall’inserimento delle nuove generazioni nel mondo del lavoro. Non perdiamo quest'occasione”.