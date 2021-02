Ristori, Fantozzi-Torselli (FdI): "Approvati aiuti per le aziende toscane in crisi"

Altre notizie brevi

martedì, 23 febbraio 2021, 16:44

Nuove regole per la raccolta porta a porta a partire dal 1 marzo.La prima novità riguarda gli orari di esposizione dei contenitori che a partire da lunedì prossimo, saranno uguali per tutte le utenze domestiche servite dal porta a porta.

martedì, 23 febbraio 2021, 15:52

Roberta Dei, coordinatrice gruppo misto di maggioranza, Mauro Rivieri, FI, e Mario Cipollini, responsabile provinciale ass. Libertà E Diritti, in un comunicato, criticano l'amministrazione Persiani per aver ignorato, a loro dire, lo stato in cui si presenta la scuola materna della Comasca e la cui denuncia era stata presentata a...

martedì, 23 febbraio 2021, 14:22

Riceviamo e pubblichiamo questa dichiarazione di Gianni Lorenzetti, primo cittadino del comune di Montignoso e presidente della provincia di Massa Carrara, sulla politica nazionale:

martedì, 23 febbraio 2021, 14:19

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 23 febbraio, sono 250. In provincia di Massa-Carrara sono 26 i nuovi casi di contagio: Carrara 11, Massa 11; Aulla 1, Fosdinovo 1, Licciana Nardi 1, Pontremoli 1.

martedì, 23 febbraio 2021, 14:17

Arriva al Garibaldi Carrara streaming con MioCinema dal 26 febbraio QT8 | Quentin Tarantino – The first Eight, un documentario che racconta la carriera del celebre cineasta statunitense, dagli esordi come autore di sceneggiature, Una vita la massimo scritta nel 1987, Natural Born Killers scritta nel 1989 e Dal tramonto all'alba...

martedì, 23 febbraio 2021, 14:08

Tutte le ultime informazioni in tema di vaccinazioni antiCovid-19 sono adesso facilmente consultabili, 24 ore su 24, attraverso l’assistente virtuale Whatspp dall’Azienda USL Toscana nord ovest.Il servizio, lanciato nel novembre scorso come per prima sperimentazione in Italia nell’ambito delle Aziende sanitarie, permette da oggi di accedere in pochi semplici passaggi alle informazioni...

lunedì, 22 febbraio 2021, 20:16

Nell’azienda USL Tosana nord ovest i casi positivi di oggi, 22 febbraio, sono 230.

lunedì, 22 febbraio 2021, 20:14

Giovanni Montesarchio, consigliere M5S Carrara e presidente della Commissione Ambiente: Stanno per arrivare le nuove isole ecologiche su Carrara centro. Oggi in commissione abbiamo visto come e dove saranno posizionate queste nuove isole che ricordiamo saranno ad accesso controllato e consentiranno di depositare anche la frazione organica.

lunedì, 22 febbraio 2021, 20:13

Continuano all'insegna della salute e del benessere le iniziative offerte gratuitamente dalle farmacie di Nausicaa Spa ai cittadini di Carrara. Mercoledì 24 febbraio dalle 15.30 alle 19.00 alla farmacia comunale "del Cavatore" (via del Cavatore, 27) si svolgerà un incontro totalmente gratuito con la nutrizionista Alessandra Parasole.

lunedì, 22 febbraio 2021, 20:06

Individuare le attività necessarie per combattere il fenomeno dell'erosione costiera, che rischia di provocare danni importanti alle imprese del settore turistico balneare. Questo l'obiettivo della task-force permanente che è stata convocata dell'assessora ad ambiente, Protezione civile e difesa del suolo Monia Monni a seguito di un incontro, tenuto in videoconferenza, cui sono stati invitati i...