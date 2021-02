Ronchieri e Benedetti: "Lutto per la scomparsa dell'amico Silvio"

Altre notizie brevi

lunedì, 15 febbraio 2021, 20:12

La FENAPI di Massa Carrara ricorda che sussistono delle agevolazioni per gli anziani tramite degli aiuti che lo Stato, anche attraverso i Comuni, riconosce ai cittadini una volta superata una certa soglia di età.

lunedì, 15 febbraio 2021, 16:33

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa breve lettera di ringraziamento: "Un ringraziamento sentito al Noa. Lorenzo Luigi Falconi tiene a ringraziare il reparto di Chirurgia vascolare del nosocomio cittadino, in particolare i medici Jacopo Nottoli, Massimo Viganò, tutto il personale infermieristico e gli operatori socio sanitari, per le competenze, la professionalità...

lunedì, 15 febbraio 2021, 15:41

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 15 febbraio, sono 184. Tra Apuane e Lunigiana si registrano oggi 30 nuovi casi: Carrara 14, Massa 18, Montignoso 4; Aulla 2, Filattiera 2, Fivizzano 1, Villafranca in Lunigiana 2.

lunedì, 15 febbraio 2021, 12:43

Emessa allerta codice giallo per rischio ghiaccio dalle ore 20:00 di lunedì 15 febbraio 2021, fino alle 10:00 di martedì 16 febbraio 2021.

lunedì, 15 febbraio 2021, 12:42

L'incontro con Cristina Baldacci e Linda Fregni Nagler, programmato per venerdì 19 febbraio, si svolgerà il prossimo 12 marzo. L’appuntamento fa parte del ciclo "Del contemporaneo. Linguaggi, pratiche e fenomeni dell’arte del XXI secolo" che vedono la partecipazione di un critico e di un artista in dialogo con Laura Barreca,...

lunedì, 15 febbraio 2021, 12:14

Con l’ingresso in zona arancione della Toscana cambiano le indicazioni per l’apertura dei Musei e delle Biblioteche.

domenica, 14 febbraio 2021, 17:18

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 14 febbraio, sono 204.

domenica, 14 febbraio 2021, 13:57

Il Club Soroptimist International d'Italia promuove la formazione come elemento fondamentale per la crescita personale e professionale delle donne in ogni aspetto della vita associata con particolare attenzione al mondo del lavoro.

domenica, 14 febbraio 2021, 13:53

Calano sensibilmente le temperature e torna il pericolo ghiaccio. La Sala Operativa Unificata Permanente della Protezione civile regionale ha emesso un codice arancione per ghiaccio esteso a quasi tutta la regione convalidità dalle 18 di oggi, domenica, fino alle 12 di domani.

domenica, 14 febbraio 2021, 11:22

"Serviva più determinazione da parte della Regione per far slittare la zona arancione, non si è riusciti neppure a salvare il pranzo di San Valentino. Avremmo apprezzato parole chiare come quelle del Presidente della Liguria Toti.