San Valentino, slitta evento i “Poeti dell’Amore” sul “Monte di Pasta, parco degli innamorati”

Altre notizie brevi

sabato, 13 febbraio 2021, 17:19

E’ attiva la Convenzione con la SIAE, Società Italiana degli Autori ed Editori, attraverso cui i Soci FENAPI possono usufruire degli sconti sui compensi dovuti in caso di utilizzo di apparati (radio, lettori, cd, computer via web, televisori, ecc.) di riproduzione di musica e di video tutelati dal diritto d’autore...

sabato, 13 febbraio 2021, 16:05

Scontro nel primo pomeriggio sulla statale verso Fivizzano: una moto si è scontrata con un'auto all'altezza della rotatoria. Il medico, intervenuto sul posto, ha disposto l'intervento di Pegaso con trasporto a Cisanello (Pisa), in codice rosso. Non sembrerebbe che le ferite siano molto gravi.

sabato, 13 febbraio 2021, 16:04

La FENAPI di Massa Carrara comunica che sono aperte le iscrizioni a nuovi corsi integrali e di aggiornamento per gli addetti ad attività alimentari (CORSI HACCP), organizzati dal proprio Centro Formazione di riferimento, che inizieranno a breve nel rispetto delle norme anti COVID.

sabato, 13 febbraio 2021, 15:36

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 13 febbraio, sono 287. Tra Apuane e Lunigiana si registrano 68 nuovi casi: Carrara 15, Massa 27, Montignoso 7; Aulla 4, Licciana Nardi 1, Mulazzo 4, Pontremoli 9, Tresana 1.

sabato, 13 febbraio 2021, 14:49

Il comitato "Il mondo nelle nostre mani" di Massa interviene, con una nota stampa, in merito all’inquinamento dell’acqua potabile a Massa.Pietro Morelli, in qualità di presidente del comitato, scrive: "Nonostante i molti interventi dei comitati che controllano l’acqua come bene comune e indispensabile per la sopravvivenza, si continua a gestire...

sabato, 13 febbraio 2021, 13:06

Emessa allerta codice giallo per rischio ghiaccio, dalle ore 20:00, di sabato 13 febbraio 2021, fino alle ore 12:00 e dalle ore 18:00 fino alle ore 23:59 di domenica 14 febbraio 2021.

sabato, 13 febbraio 2021, 10:43

Il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale ha firmato le prime di 60 ordinanze di rimozione di altrettanti relitti di imbarcazioni illegalmente abbandonanti in un sito di stoccaggio di Viale Zaccagna. I natanti erano affondati nel porto Riva di Rapallo durante la mareggiata dell’ ottobre 2018 e poi abusivamente conferiti...

sabato, 13 febbraio 2021, 09:38

Progetti Utili alla Collettività, ovvero come promuovere il lavoro e l'inclusione sociale abbattendo la disuguaglianza e la povertà.

sabato, 13 febbraio 2021, 09:28

Su suggerimento dell’Ufficio Igiene dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest e in accordo con la dirigente scolastica, il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale ha firmato l’ordinanza n. 34 che prevede la sospensione dell’attività educativa in presenza fino al 24 febbraio presso la scuola dell’infanzia Collodi, dove si sono registrati casi...

venerdì, 12 febbraio 2021, 18:46

Il primo cittadino di Carrara, Francesco De Pasquale, torna ad aggiornare i propri concittadini sull'andamento dei contagi da Coronavirus sul territorio:"Care concittadine e cari concittadini,I dati dell'azienda sanitaria ci confermano purtroppo che l'epidemia da covid 19 è tornata a correre.