Successo per l'iniziativa dell'Accademia Apuana della Pace

venerdì, 12 febbraio 2021, 14:30

L'iniziativa realizzata su piattaforma Zoom dall'Accademia Apuana della Pace l'11 febbraio appena trascorso il cui tema era Il ruolo del potere nella dinamica relazionale umana- il rapporto tra l'esercizio del potere e le categorie con le quali osserviamo e comprendiamo il mondo - tenuta dal Massimo Marottoli (pastore valdese) e moderata da Gino Buratti ha avuto una partecipazione ampia e, dato lo strumento, inaspettata, sebbene il tema fosse impegnativo.



"Nonostante un tentativo di intrusione - si legge nella nota -, la comunicazione si è arricchita di una serie di interventi, da parte dei partecipanti, che hanno contribuito con sollecitazioni di rilievo".



Il prossimo appuntamento, previsto per il 19 marzo 2021, sarà condotto dal prof. Alessandro Volpi sul tema "La situazione economica e politica all'inizio del terzo millennio: evoluzione dei conflitti e strategie per la pace".



Ovviamente, data l'esperienza bizzarra del tentativo di intrusione, sarà necessario prenotarsi per poter avere l'accesso alla comunicazione on line, sempre su piattaforma Zoom.