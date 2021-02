Torna la pioggia, codice giallo per domenica

Altre notizie brevi

sabato, 6 febbraio 2021, 15:26

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 6 febbraio, sono 195. Tra Apuane e Lunigiana si registrano i seguenti casi: Carrara 12, Massa 17, Montignoso 1; Aulla 2, Fosdinovo 2, Pontremoli 1, Villafranca in Lunigiana.Nel dettaglio:

sabato, 6 febbraio 2021, 13:20

Emessa allerta gialla per rischio idrogeologico reticolo minore dalle ore 00:00 fino alle ore 23:59, di domenica 7 febbraio 2021.

sabato, 6 febbraio 2021, 12:03

L’amministrazione comunale ha partecipato all’Avviso pubblico per la messa a sistema, l’allestimento, il recupero, la fruizione e la gestione di attrezzature, servizi ed attività sportive e motorie nei parchi urbani per diffondere il Progetto “Sport nei parchi” promosso da Anci e Ministero dello Sport.

venerdì, 5 febbraio 2021, 18:42

"Migliorare la prestazione energetica della propria abitazione non significa solo aumentarne il valore, ma anche risparmiare sulle bollette e avere una miglior qualità della vita in generale!" Inizia così il comunicato di Fenapi che continua: "La necessità di rilanciare l’economia dopo l’emergenza Covid-19 ha portato nei mesi scorsi alla grande...

venerdì, 5 febbraio 2021, 18:30

Il consigliere di opposizione Massimiliano Bernardi (Alternativa per Carrara), in un comunicato, attacca l’assessore Andrea Raggi per la gestione delle strade di Carrara: “Quattro anni di buche - esordisce - si potrebbe sintetizzare così il giudizio politico in merito al mandato dell'assessore Andrea Raggi, ora spalleggiato dalla sua sostenitrice più...

venerdì, 5 febbraio 2021, 17:53

Il primo cittadino di Carrara, Francesco De Pasquale, torna ad aggiornare i propri concittadini circa l'andamento del contagio ed invita a non abbassare la guardia:"Care concittadine e cari concittadini,Torno ad aggiornarvi sull’andamento della pandemia nella nostra città. Purtroppo oggi registriamo il decesso di una donna di soli 67 anni.

venerdì, 5 febbraio 2021, 16:29

La Lunigiana, con i suoi problemi di connessione in rete fissa e mobile, è stata al centro di una videoconferenza convocata oggi dall'assessore alle infrastrutture digitali Stefano Ciuoffo. Hanno partecipato rappresentanti delle Amministrazioni comunali del territorio, della Provincia di Massa-Carrara, i vertici delle categorie economiche, il consigliere regionale Giacomo Bugliani e la dirigenza di...

venerdì, 5 febbraio 2021, 14:38

L'AdSP del Mar Ligure Orientale ha ufficialmente inviato alla Regione Liguria una richiesta di avvio dell'iter di istituzione della ZLS dell'area logistica spezzina, così come previsto dal Decreto Semplificazioni, convertito in Legge 120/2020.Tale Decreto stabilisce infatti che, qualora in una regione ricadano più Autorità di Sistema Portuale, e nell’ambito di...

venerdì, 5 febbraio 2021, 14:30

Sono circa 26 mila gli euro che sono stati assegnati alla Provincia di Massa-Carrara da parte della Regione Toscana attraverso Artea come contributi da girare alle scuole pubbliche secondarie di secondo grado per l’attivazione di un’infrastruttura e del relativo servizio di collegamento ad internet in banda ultralarga.

venerdì, 5 febbraio 2021, 14:22

Sulla pubblicazione della graduatoria definitiva degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, l'assessore al sociale Amelia Zanti aveva pubblicamente e più volte rassicurato sui tempi previsti dagli uffici comunali per completare i necessari controlli di legge stimando come possibili i primi giorni di febbraio.