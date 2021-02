Un corso di potatura dell'olivo

Altre notizie brevi

venerdì, 19 febbraio 2021, 14:47

"Il recente rinnovo del cda della Fondazione Crc ha riequilibrato una situazione ai nostri occhi paradossale, e fa specie, ripensando al modo in cui si era venuta a creare, leggere che alcuni soggetti oggi gridano all'inciucio".

venerdì, 19 febbraio 2021, 14:31

Le fonti e le sorgenti di Montignoso protagoniste e vincitrici del bando promosso da dall'Ente Parco Alpi Apuane.

venerdì, 19 febbraio 2021, 14:29

Cantiere aperto e lavori avviati a Fivizzano per rendere più moderne ed efficienti le tratte dell’impianto irriguo Fivizzano – Aulla. Grazie a un finanziamento straordinario di 400mila euro, veicolato dalla Regione Toscana tramite il fondo del PSR a sostegno dell’agricoltura, il Consorzio di Bonifica Toscana Nord interviene per risolvere una parte dei...

venerdì, 19 febbraio 2021, 14:29

L’amministrazione comunale ha formalizzato la sua manifestazione di interesse ad aderire al bando per l'attuazione del “Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare” (Pinqua), così come previsto dal Decreto interministeriale numero 395 del 16/09/2020. Il bando assegna 853,81 milioni di euro, con un contributo massimo fino a 15 milioni di...

venerdì, 19 febbraio 2021, 14:28

Questa mattina è stata effettuata una verifica del versante sovrastante via via Carrara-Miseglia dove nella giornata di ieri si era registrato il distacco di materiale roccioso. Dal sopralluogo è emerso che alcuni massi di importanti dimensioni risultavano instabili: per questo la cooperativa API-AN ha immediatamente effettuato una messa in sicurezza,...

venerdì, 19 febbraio 2021, 13:20

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 19 febbraio, sono 226. Sono 29 i casi di contagio registrati oggi nella provincia di Massa-Carrara. Nel dettaglio: Carrara 7, Massa 18, Montignoso 1; Aulla 2, Fosdinovo 1.

venerdì, 19 febbraio 2021, 11:09

giovedì, 18 febbraio 2021, 19:06

Questa mattina nei pressi della località Miseglia si è registrato il distacco di materiale roccioso dal versante che sovrasta via Carrara-Miseglia: non sono rimasti coinvolti né persone né mezzi e sul posto è intervenuto il personale dell’ufficio Opere Pubbliche, quello della Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco.

giovedì, 18 febbraio 2021, 17:08

Il coordinamento comunale di Carrara di Fratelli d'italia, è intervienuto nuovamente sulla questione del marciapiede, partendo con un commento alle dichiarazioni dell'ex consigliere regionale M5S: “Giacomo Giannarelli ha annunciato con enfasi propagandistica, di aver restituito la sua liquidazione di 6.500 euro per contribuire al rifacimento dei marciapiedi di via Giovan Pietro...

giovedì, 18 febbraio 2021, 13:36

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 18 febbraio, sono 282. In provincia di Massa-Carrara si registrano oggi 49 nuovi casi: Carrara 8, Massa 21, Montignoso 1; Aulla 4, Fivizzano 4, Podenzana 1, Pontremoli 5, Tresana 3, Villafranca in Lunigiana 2.