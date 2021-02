Vaccinazione per gli ultraottantenni: la ASL ha organizzato una occasione di formazione pratica destinata ai medici di famiglia

Altre notizie brevi

mercoledì, 17 febbraio 2021, 20:08

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 17 febbraio, sono 216.

mercoledì, 17 febbraio 2021, 20:02

ASMIU comunica che da lunedì 22 febbraio 2021 presso l’Infopoint alla Partaccia le utenze domestiche di Bondano, Ricortola e Casone (ZONA B) potranno ritirare la fornitura gratuita di sacchi per l’anno 2021.

martedì, 16 febbraio 2021, 21:16

Riceviamo e, comprensibilmente, pubblichiamo queste due righe di stima pervenuteci da un lettore della Gazzetta di Massa e Carrara: Buongiorno direttore Aldo Grandi, da tempo seguo il suo notiziario e soprattutto le sue lettere online. Mi permetta di farle sentire la mia vicinanza e trasmettere la stima che ho nei suoi confronti.

martedì, 16 febbraio 2021, 21:06

Gli uffici del Patronato INAPA Confartigianato Massa di Carrara ricordano che in data 12 novembre 2020, il MIUR ha emanato il decreto n. 159 con il quale ha indicato il 7 dicembre 2020 come termine ultimo per la presentazione delle istanze relative alla cessazione dal servizio.

martedì, 16 febbraio 2021, 21:05

A causa di uno sbalzo di tensione, dalla giornata di lunedì 15 febbraio risulta fuori uso la caldaia della primaria Gino Menconi di Avenza, che ospita anche gli alunni della primaria Doganella. Sul posto sono intervenuti immediatamente i tecnici di Nausicaa Spa, che hanno in carico la manutenzione di questa...

martedì, 16 febbraio 2021, 21:04

Oggi, a nome del coordinamento comunale di Forza Italia, ho portato l'ultimo saluto all'Ing. Silvio Vita. Uomo che ha avuto l'onere e l'onore di guidare Forza Italia quando il partito era l'attore principale del centro destra.

martedì, 16 febbraio 2021, 18:58

Si dice sconcertato il Pd di Massa di fronte alle intenzioni del sindaco Persiani di inserire nella zona industriale attività funzionali al commercio. "Chiaramente si tratta di un'azione intenta a soddisfare interessi particolari, piuttosto che una capacità di programmazione - incalza Roberto Riccardi - È sconcertante che si possa pensare...

martedì, 16 febbraio 2021, 18:57

Impegnarsi per la città. È con questo spirito che il Movimento 5 Stelle di Carrara ha donato 6 mila e 500 euro per il rifacimento del marciapiede pubblico di Avenza. Il comune aveva aperto un bando il 19 gennaio destinato alle aziende di marmo per sponsorizzare la ristrutturazione.

lunedì, 15 febbraio 2021, 20:12

La FENAPI di Massa Carrara ricorda che sussistono delle agevolazioni per gli anziani tramite degli aiuti che lo Stato, anche attraverso i Comuni, riconosce ai cittadini una volta superata una certa soglia di età.

lunedì, 15 febbraio 2021, 17:28

"Approderà in commissione un piano per l'individuazione di 35 aree sul territorio del Comune Carrara dove saranno installate colonnine di ricarica di ultima generazione". A dare l'annuncio è Giovanni Montesarchio, presidente della commissione ambiente del comune di Carrara.