Viabilità: senso unico alternato su Sp 1 di Montignoso in vigore fino al 6 novembre 2021 per lavori

Altre notizie brevi

giovedì, 25 febbraio 2021, 16:04

Il Consiglio di Amministrazione di GAIA S.p.A. ha recentemente approvato un importante progetto di rinnovo dell'intera rete fognaria di Casette Dalebbio, nel Comune di Fivizzano. L'intervento, che prenderà il via nel mese di marzo, prevede di sostituire 180 metri di condotte fognarie (e relativi allacci), con lo scopo di ammodernare la rete...

giovedì, 25 febbraio 2021, 14:35

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 25 febbraio, sono 396. In provincia di Massa-Carrara si contano 68 nuovi casi di contagio: Carrara 20, Massa 35, Montignoso 2; Aulla 3, Casola in Lunigiana 1, Fivizzano 1, Fosdinovo 2, Licciana Nardi 1, Pontremoli 3.

giovedì, 25 febbraio 2021, 13:27

Il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle interviene sull'argomento buoni spesa dopo che, nei giorni scorsi, la commissione 4 (politiche sociali, abitative, pari opportunità, diritti degli animali) ha ospitato in seduta online l'assessore alle politiche sociali Anna Galleni e la dirigente del settore sociale dott.ssa Micheletti."Al tavolo di commissione sono...

mercoledì, 24 febbraio 2021, 18:41

La Toscana e Massa-Carrara rischiamo di diventare zona rossa, ma in regione si parla di aggiungere un assessore e due sottosegretari alla giunta regionale: Giacomo Zucchelli, coordinatore provinciale di Azione Massa-Carrara, esorta Giani a mettere da parte questo dibattito e a concentrarsi sul potenziamento della campagna vaccinale, sugli aiuti all’economia...

mercoledì, 24 febbraio 2021, 18:40

A seguito delle dichiarazioni del coordinatore comunale di Forza Italia Domenico Piedimonte, che ha aspramente criticato la pulizia della città e il decoro urbano, il Movimento Giovanile della Sinistra Massa-Carrara evidenza come queste osservazioni facciano trasparire una divisione di pensiero sostanziale tra le forze che sostengono l’amministrazione Persiani.

mercoledì, 24 febbraio 2021, 18:38

“Uniamo le forze per le malattie rare” è il titolo del webinar formativo, che si terrà il prossimo 27 febbraio, in occasione della giornata mondiale delle malattie rare, su iniziativa della nostra Regione, del Forum delle associazioni toscane delle malattie rare, in stretta collaborazione con la Fondazione toscana Gabriele Monasterio.Unire le forze per le...

mercoledì, 24 febbraio 2021, 16:18

L'Azienda USL Toscana nord ovest ha nominato la dottoressa Francesca Torelli Consigliera di fiducia. La Consigliera di fiducia è la persona incaricata di fornire consulenza ed assistenza gratuita alle dipendenti e ai dipendenti, collaboratori a qualsivoglia titolo con l’AUSL Toscana nord ovest che siano oggetto di molestie, mobbing e discriminazioni.

mercoledì, 24 febbraio 2021, 16:14

Carrara entra nel Coordinamento Italiano delle Città Creative UNESCO con un ruolo attivo nell’organizzazione delle iniziative. E’ già in fase di preparazione un evento che vedrà la partecipazione di tutte le città creative.

mercoledì, 24 febbraio 2021, 16:03

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 24 febbraio, sono 233. In provincia di Massa-Carrara si registrano i seguenti casi: Carrara 13, Massa 13, Montignoso 3; Aulla 2, Comano 2, Filattiera 1, Fivizzano 1, Fosdinovo 3, Licciana Nardi 3.

mercoledì, 24 febbraio 2021, 15:42

Quasi 5mila test antigenici rapidi effettuati a studenti degli istituti scolastici secondari superiori del territorio dell’Asl Toscana nord ovest, con 15 casi positivi confermati con il tampone molecolare.