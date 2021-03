8 marzo: la superdonna Massa-Carrara, il fiore della resilienza

Altre notizie brevi

sabato, 6 marzo 2021, 11:17

La Lega di Massa, dopo aver letto sulla stampa le giustificate osservazioni di un concittadino che lamentava l'assenza di bagni pubblici agibili nella nostra città, ci tiene ad informare della sensibilità e prontezza dell'amministrazione Persiani a questa problematica, tanto da aver già previsto sia la costruzione che l'implementazione di appositi...

venerdì, 5 marzo 2021, 18:05

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 5 marzo, sono 333.

venerdì, 5 marzo 2021, 17:53

GAIA S.p.A., Gestore del Servizio Idrico della Toscana Nord, informa che sono in arrivo le bollette dell'acqua nei Comuni di Fosdinovo e Mulazzo. Le bollette sono già state messe in consegna e scadranno il 9 aprile.

venerdì, 5 marzo 2021, 17:42

La Federazione provinciale dei Verdi, esprime solidarietà a Riccardo Canesi, vittima nei giorni scorsi, di atti di vandalismo nei confronti della sua autovettura e che egli stesso ha denunciato su un post molto apprezzato, sul suo profilo social.Riccardo Canesi, è stato insegnante di geografia per lungo tempo e ha sempre...

venerdì, 5 marzo 2021, 11:31

Così interviene sulle dimissioni di Nicola Zingaretti da segretario, Luca Nicolini segretario Pd Montignoso: "I miei amici e i miei concittadini sanno che ho stima e rispetto per Gianni Lorenzetti, Sindaco di Montignoso e Presidente della Provincia di Massa Carrara.

venerdì, 5 marzo 2021, 11:11

Viene celebrata sabato 6 marzo a Roma, all'Istituto Superiore di Sanità, sede del Centro Nazionale Malattie Rare tra le quali è classificato il Linfedema, la Giornata Mondiale di Consapevolezza del Linfedema. In questa giornata le associazioni sono impegnate, a livello locale, regionale e nazionale, in numerose attività mirate a diffondere...

venerdì, 5 marzo 2021, 10:59

Il Cinema Garibaldi Carrara celebra "La Giornata della Donna". Una riapertura "simbolica" a un anno dalla chiusura, e per denunciare una violenza di genere ancora troppo diffusa. Contro ogni chiusura mentale e culturale è lo slogan scelto dal Garibaldi Carrara con FICE-Federazione Italiana Cinema d'Essai per la propria iniziativa,in programma...

venerdì, 5 marzo 2021, 10:51

Sono 37 i tigli che costeggiano la Sp 1 di Montignoso nel tratto di viale Marina: i loro rami si affacciano sulla carreggiata stradale e creano pericolo alla circolazione, soprattutto di mezzi quali autobus e mezzi pesanti.

venerdì, 5 marzo 2021, 09:34

Un ciclo di corsi promossi da Cna rivolti ai datori di lavoro e ai dipendenti. I corsi in partenza riguardano l'aggiornamento del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (4 ore) e per l'aggiornamento degli addetti alla conduzione di gru mobili che si svolgerà in modalità online (4 ore).

giovedì, 4 marzo 2021, 17:21

Ogni lunedì a partire dal 15 marzo compreso il cimitero di Turgliano rimarrà chiuso al pubblico. I trasporti funerari, le cremazioni e l’accesso agli uffici cimiteriali saranno comunque garantititi e il personale sarà a disposizione dei cittadini.La chiusura del lunedì serve ad agevolare la pianificazione di alcuni operazioni che, con...