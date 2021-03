Aree verdi chiuse, la contrarietà di "Ancora Italia"

Altre notizie brevi

mercoledì, 31 marzo 2021, 19:01

L'Azienda USL Toscana nord ovest ricorda che le certificazioni per l'esenzione per reddito dal pagamento dei ticket sanitari sono in scadenza dal 31 marzo 2021.

mercoledì, 31 marzo 2021, 12:36

Giovedì 8 aprile alle 16 si terrà l'evento "L'internazionalizzazione con Simest - Agevolazioni e servizi". Programma:- ore 16.00: Saluti istituzionali: Dino Sodini, Commissario della Camera di Commercio di Massa-Carrara Enrico Lupi, Presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria- ore 16.15: Strategia di Internazionalizzazione oggi: Roberto Rio, Vice Presidente SIMEST- ore 16.45:...

mercoledì, 31 marzo 2021, 10:36

Cinema chiuso, cuore aperto" si può acquistare uno o più biglietti per il cinema, fare le nuove tessere e abbonamenti validi oltre che per Il Nuovo La Spezia, anche Astoria Lerici e Garibaldi Carrara, si potrà cosi' aiutare a sostenere la sala in questo momento difficile.

mercoledì, 31 marzo 2021, 09:39

Il Pd di Massa ha chiesto ufficialmente un'interrogazione al sindaco di Massa per la questione di Casa Ascoli, una casa di riposo, che stando alla documentazione, verserebbe in condizioni finanziarie non buone, al punto di non potersi caricare di altri costi che ne peggiorerebbero la situazione.L'interrogazione nasce dall'aver rilevato un...

martedì, 30 marzo 2021, 19:43

Il Centro Documentazione Handicap del Comune di Carrara indice la XIX^ Edizione del Concorso Letterario FantasticHandicap per racconti sul tema dell’handicap.Il Concorso è suddiviso in due sezioni: sezione “A” adulti, Sezione “B” ragazzi (fino al 18° anno d’età).I concorrenti dovranno inviare solo un racconto in lingua italiana inedito, mai apparso...

martedì, 30 marzo 2021, 19:40

Il gruppo consiliare della Lega di Massa accoglie con positività i lavori della nuova piazza della stazione, che la renderanno più vivibile per residenti, turisti e pendolari: verrà sottratta al degrado decennale che la avvolge attraverso la riorganizzazione degli spazi e del verde pubblico, ben compresi dall'Amministrazione Persiani, con la...

martedì, 30 marzo 2021, 18:05

Giornata di intenso impegno, quella di ieri, per il primo cittadino di Aulla e presidente dell'Unione Comuni Montana Lunigiana, Roberto Valettini, in visita presso il capo di gabinetto della Regione Toscana Ledo Gori a riguardo di questioni afferenti l'attività dell'Unione dei Comuni quali il finanziamento dei Piani Operativi Integrati (POI),...

martedì, 30 marzo 2021, 09:59

Con l’arrivo della primavera viene inaugurata con piacere una rassegna di appuntamenti che permetteranno di scoprire progetti, autori, scrittrici e molto altro ancora, cercando quindi di arricchire stando in compagnia, mantenendo le dovute distanze, grazie al buon utilizzo dei canali social.

lunedì, 29 marzo 2021, 20:17

“Vorrei rassicurare i cittadini che si interrogano sul futuro dei cordoli in arenaria dismessi dai marciapiedi di Marina Est, che non è assolutamente intenzione di questa amministrazione gettarli in discarica”. È quanto riferisce l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Carrara, Andrea Raggi dopo aver letto sui giornali la preoccupazione...

lunedì, 29 marzo 2021, 20:16

Il comune di Carrara ha indetto due distinte procedure comparative per titoli e colloquio finalizzate al conferimento dell’incarico di Direttore Scientifico del mudaC|museo delle arti Carrara e del Museo Carmi Carrara e Michelangelo a Villa Fabbricotti, come previsto dal Regolamento generale di organizzazione del Polo Museale.