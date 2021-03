Caf Fenapi: assistenza e compilazione del 730/2021

Altre notizie brevi

sabato, 13 marzo 2021, 08:27

In Regione Toscana la prenotazione della vaccinazione segue le regole indicate sul portale istituzionale (*). In particolare le persone con età compresa tra 70 e 79 anni di età devono effettuare in autonomia la prenotazione online sul portale regionale.

venerdì, 12 marzo 2021, 20:51

A seguito dell’attacco mosso dal parlamentare PD Nardi all’amministrazione massese in merito alle opere di messa in sicurezza del Frigido, il sindaco Persiani replica dichiarando che l’unica persona che non ha le idee chiare è proprio l’onorevole del PD, il quale, secondo Persiani, “confonde le competenze regionali con quelle comunali,...

venerdì, 12 marzo 2021, 19:59

Pietro Morelli e Luca Iacopetti in qualità di presidente e vicepresidente del comitato “Il mondo nelle nostre mani “di Massa”, interviene sulla tematica riguardante l’area ex colonia Torino dove dovrebbero in un prossimo futuro partire i lavori di bonifica e messa in sicurezza dell’arenile di fregio alla stessa.“Ringraziando le amministrazioni...

venerdì, 12 marzo 2021, 19:55

Qualche settimana fa, Forza Italia Carrara, aveva diffuso, a mezzo stampa, la sua intenzione di assistere e sensibilizzare la popolazione sull’opportunità di sfruttare i Bonus e superbonus per interventi di restauro delle facciate, mappando aree sensibili della città.

venerdì, 12 marzo 2021, 19:14

Riceviamo e pubblichiamo il consueto aggiornamento alla cittadinanza del sindaco di Carrara, Francesco di Pasquale, sui contagi nel territorio comunale:"Care concittadine e cari concittadini,vi aggiorno come di consueto sull’andamento della pandemia nella nostra città. Oggi nel nostro comune abbiamo 302 persone positive a domicilio, 11 ricoverate in ospedale e 20...

venerdì, 12 marzo 2021, 17:15

È arrivata la notizia ufficiale che si attendeva da inizio anno: Il Ministero dell’Istruzione ha assegnato definitivamente alla Provincia di Massa-Carrara con un decreto che porta la data del gennaio scorso, registrato alla Corte dei Conti nei giorni scorsi, la somma di 2 milioni e 295 mila euro che serviranno...

venerdì, 12 marzo 2021, 16:58

Lunedì 15 marzo, in occasione della "Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla" per il contrasto e la cura dei disturbi del comportamento alimentare, l'Amministrazione Comunale illuminerà col colore simbolo della campagna di sensibilizzazione l'edificio della Biblioteca Civica "S. Giampaoli" in piazza Mercurio.

venerdì, 12 marzo 2021, 16:29

"E' sempre utile che esponenti del governo visitino le aziende del nostro territorio, ma il ministero del Lavoro non è quello giusto perché non ha competenze sulle crisi industriali. E' il ministero dello Sviluppo Economico quello competente e infatti con il governo Conte abbiamo lavorato alla costruzione di un percorso,...

venerdì, 12 marzo 2021, 16:24

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 9 marzo, sono 375. In provincia di Massa-Carrara sono 74 i nuovi casi di contagio da Coronavirus registrati nella giornata odierna.

venerdì, 12 marzo 2021, 16:07

Vento e possibili mareggiate a partire dal pomeriggio sulla costa centro-settentrionale e sul’Arcipelago toscano, vento anche sui crinali appenninici e relative aree sottovento.Per i comuni di questi territori, che ricadono nelle province di Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pistoia e Prato la Sala operativa unica della protezione civile regionale ha...