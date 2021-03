Carrara, Italia Nostra preoccupata per la situazione della città

mercoledì, 3 marzo 2021, 15:31

Italia Nostra di Carrara non nasconde le tante preoccupazioni riguardo la situazione della città. "Abbiamo preso atto che al momento non sia ancora stato avviato alcun procedimento di approvazione del nuovo Pgr del porto e che la foce del Carrione con il futuro ampliamento non sarà superata - incalzano - La costruzione di una banchina sul piazzale Città di Massa provocherebbe alluvioni continui e trattandosi di una zona, tra l'altro, abitata si tratta di una decisione grave e pericolosa per i cittadini".



Si rivolgono, dunque, all'autorità portuale, al sindaco e alla Regione Toscana per chiarire la questione: "È necessario esprimersi apertamente sul merito, prima e non dopo, per assumersi la responsabilità penale e civile di un'opera che, senza dubbio arrecherà danni - concludono - Invitiamo le altre associazioni ambientaliste, i comitati e i cittadini alla collaborazione. Noi continueremo a opporci a scelte che perseguono interessi di parte e non considerano la sicurezza e la salvaguardia dei territori. Piuttosto sarebbe urgente demolire buona parte del piazzale e ripristinare la vecchia foce".