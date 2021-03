Casa Ascoli: richiesta interrogazione del Pd in consiglio comunale a Massa

mercoledì, 31 marzo 2021, 09:39

Il Pd di Massa ha chiesto ufficialmente un'interrogazione al sindaco di Massa per la questione di Casa Ascoli, una casa di riposo, che stando alla documentazione, verserebbe in condizioni finanziarie non buone, al punto di non potersi caricare di altri costi che ne peggiorerebbero la situazione.



L'interrogazione nasce dall'aver rilevato un accordo fra la casa di riposo e il comune, risalente allo scorso febbraio, per utilizzo di tre persone già dipendenti comunali, con una delibera, che a detta dei richiedenti " è carente sul piano della trasparenza e della legittimità della retribuzione spettante alle risorse umane coinvolte, in quanto, seppur specificando che le stesse sono utilizzate per 1 giorno alla settimana per un massimo di 6 mesi con compenso aggiuntivo di Euro 400,00 mensili, si sovrappongono le componenti retributive già remunerate con lo stipendio tabellare a carico del Comune di Massa. Non si specifica altresì l'ammontare degli oneri per le prestazione professionali.



In una situazione di gravissimo squilibrio finanziario in cui versa Casa Ascoli, anche in ragione della consistente esposizione debitoria accumulata e alla luce delle ultime vicende che hanno interessato la governance dell'azienda,si ritiene immotivata l'idea di aggravare ulteriormente la situazione dell'azienda, con un aggravio ingiustificato di costi, dal momento che nel decreto citato si fa richiamo alla necessità di nominare un Commissario, "nell'intento di garantire la necessaria continuità nel governo aziendale e con il compito precipuo di presentare un Piano di risanamento e, in stretta collaborazione con il Direttore, completare gli adempimenti in sospeso".