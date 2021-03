Cava Fornace, Fantozzi (Fdi): "Non faremo sconti al Pd sul piano operativo"

Altre notizie brevi

martedì, 23 marzo 2021, 19:41

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 23 marzo, sono 325.

martedì, 23 marzo 2021, 19:39

GAIA S.p.A., Gestore del Servizio Idrico della Toscana Nord, informa che sono in arrivo le bollette dell'acqua nei Comuni di Licciana Nardi e Villafranca in Lunigiana. Le bollette sono già state messe in consegna e scadranno il 23 aprile.

martedì, 23 marzo 2021, 13:35

“Quello che conosci, condividilo sempre”... Con questo slogan il coordinamento comunale di Fratelli d’Italia ha lanciato un progetto sulla formazione per i cittadini di Carrara.

martedì, 23 marzo 2021, 13:34

Al riguardo la FENAPI di Massa Carrara ha istituito uno specifico sportello per aiutare gratuitamente i soci pensionati ad accedere ai portali della Regione Toscana per la registrazione e prenotare la vaccinazione.

martedì, 23 marzo 2021, 13:33

Proseguono i servizi gratuiti di Nausicaa Spa per la salute e il benessere dei cittadini. Il prossimo appuntamento sarà dedicato alla posturologia e ai disturbi dell'equilibrio. La dottoressa Antonella Principe sarà in farmacia per valutare l'appoggio del piede attraverso la pedana podobarostabilometrica e la cervicale con il Cervical Test.

lunedì, 22 marzo 2021, 19:06

Nell'ambito del progetto "Verso il Contratto di Lago Porta", finanziato dalla Regione Toscana sul bando per la promozione e diffusione dei contratti di fiume 2019-2021, di cui il Comune di Montignoso è capofila, è stato effettuato uno studio da parte del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Firenze.

lunedì, 22 marzo 2021, 14:55

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 22 marzo, sono 316. In provincia di Massa-Carrara si contano oggi 44 nuovi contagi: Carrara 16, Massa 18, Montignoso 4; Aulla 2, Fosdinovo 1, Villafranca in Lunigiana 3.

lunedì, 22 marzo 2021, 13:37

Il comitato contro la discarica di Montignoso interviene sulle dichiarazioni fatte dal nuovo responsabile del dipartimento provinciale dell’Arpat Milo Vignali, il quale parla della necessità di impianti come la discarica Cava Fornace, per preservare l’ambiente.

lunedì, 22 marzo 2021, 12:54

"L'acqua è un bene prezioso da preservare con attenzione promuovendone l'uso responsabile. L'agricoltura ha ridotto, negli ultimi decenni, di quasi il 30% il consumo idrico, impegnandosi ad adottare modelli sostenibili di gestione, come l'irrigazione di precisione. Ma non basta.

lunedì, 22 marzo 2021, 11:40

Un appello al presidente della Toscana, Eugenio Giani e all'assessore regionale all'Agricoltura, Stefania Saccardi, affinché si attivino per risolvere il problema degli ungulati in Toscana chiedendo al Governo una revisione della legge nazionale: a lanciarlo è Bernardo Gondi presidente della sezione ambiente e territorio di Confagricoltura Toscana. "In alcune zone della Toscana -...