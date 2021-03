Cittadella della Salute a Monterosso: soddisfatto il comitato

giovedì, 25 marzo 2021, 14:38

Il comitato Salute Pubblica di Massa-Carrara si dice soddisfatto per l'annuncio della futura realizzazione della Cittadella della Salute a Monterosso. "Siamo sicuri di interpretare il sentimento di tutta la cittadinanza carrarese che spera ardentemente nel riscatto dopo un lungo periodo di delusione e frustrazione - spiegano - Ricordiamo che negli ultimi anni sono state fatte innumerevoli manifestazioni per salvaguardare l'ex monoblocco e affinché fosse messo in pratica nella nostra città il dettato della legge Balduzzi il quale indicava come prioritario l'uso degli ex fabbricati sanitari per la medicina del territorio". Desiderano poi ringraziare il dottor Ricci per i consigli e l'intera cittadinanza: "Un doveroso grazie al dirigente sanitario che ha messo a disposizione la sua lunga esperienza, ma sopratutto la nostra riconoscenza va ai cittadini che in questi anni ci hanno ascoltato e aiutato a portare in più luoghi il nostro punto di vista. Oggi possiamo davvero sperare che i progetti passati, di cui qualcuno dovrebbe pentirsi, diventino presto solo brutti ricordi - concludono - Siamo consci che è stata la pandemia ad aver reso chiaro anche ai più scettici che la sanità pubblica è un bene preziosissimo che va coltivato e tutelato e che l'efficienza delle strutture sanitarie territoriali sarà il futuro per il benessere di noi tutti. Sollecitiamo dunque il Sindaco e la Presidente della commissione sanitaria comunale a spendersi senza sosta affinché questo progetto così importante per la cittadinanza venga realizzato quanto prima".