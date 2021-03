Comitato contro la discarica: "Le parole di Vignali ci preoccupano”

lunedì, 22 marzo 2021, 13:37

Il comitato contro la discarica di Montignoso interviene sulle dichiarazioni fatte dal nuovo responsabile del dipartimento provinciale dell’Arpat Milo Vignali, il quale parla della necessità di impianti come la discarica Cava Fornace, per preservare l’ambiente.

Il comitato cittadino fa notare che si tratta di un impianto di discarica che è stato riconosciuto come “non idoneo” e che oltretutto non è di servizio al territorio Apuo-versiliese, in quanto di proprietà della società di gestione dei servizi ambientali della Toscana Centrale ALIA, che vuole smaltire i propri rifiuti a Montignoso.

“Certo Vignali poi dichiara che gli impianti “devono essere a norma e rispettare le norme” – scrive il comitato- ma forse non sa che questa discarica non sempre ha rispettato le norme, altrimenti non ci sarebbero 8 anni di segnalazioni fatte dalla stessa ARPAT che sono sfociate in continue sanzioni e segnalazioni alla autorità giudiziaria”.

“Come potete tutelare l’ambiente se non fate quello che è necessario fare? Sul nostro territorio –asseriscono i cittadini- abbiamo purtroppo visto e vissuto sulla nostra pelle, che prima di intervenire si deve arrivare alla tragedia ambientale, vedi Farmoplant, SIN/SIR di Massa, vedi inceneritore e tallio a Pietrasanta”.

“Sperando di non aver travisato le dichiarazioni –concludono- invitiamo il nuovo responsabile di Arpat ad incontrare formalmente il comitato e ad agire tempestivamente per quanto di sua competenza a tutela dell’ambiente e del nostro territorio”.