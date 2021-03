Comunali 2023: Giovani Democratici di Massa pronti ad aprire confronto

mercoledì, 3 marzo 2021, 15:32

I Giovani Democratici di Massa si dicono pronti ad aprire un confronto con tutte le giovanili di centro-sinistra in vista delle comunali del 2023. “È necessario cominciare a tracciare un percorso per non farci trovare impreparati. Questa città necessita di un cambio di amministrazione in quanto avere la destra per altri cinque anni sarebbe catastrofico - incalzano - Partiremo dai temi che stanno a cuore ai ragazzi di questa città, perché prima delle persone vengono i contenuti e su certe tematiche solo i giovani possono metterci del loro per migliorare le cose. Noi ci siamo pronti a confrontarci con chiunque voglia portare il

proprio contributo, solo uniti potremo vincere”.