Coronavirus, 62 nuovi contagi

Altre notizie brevi

mercoledì, 17 marzo 2021, 18:06

La Regione Toscana va in soccorso degli enti fieristici, settore che dall'inizio dell'emergenza Covid-19 ha sofferto non poco per le manifestazioni annullate e i riflessi, di conseguenza, sui fatturati. Sonopronti ad essere distribuiti 1 milione e 582 mila euro.La giunta aveva deciso nei mesi scorsi di concedere un contributo a fondo perduto per...

martedì, 16 marzo 2021, 20:12

Riccardo Pelliccia è il nuovo coordinatore comunale di Azione per la città di Massa.“Riccardo è, prima di tutto, un amico. – dichiara il coordinatore provinciale Giacomo Zucchelli - Lo conosco dai tempi della militanza comune nel circolo del PD di Mirteto.

martedì, 16 marzo 2021, 20:10

Massa Città in Comune interviene con una nota stampa circa la riorganizzazione degli spazi pubblici. "La giunta Persiani - afferma - sta affrontando la riorganizzazione degli spazi pubblici e del verde con una visione che è unicamente quella del decoro senza alcuna idea su come riconnettere gli spazi pubblici per...

martedì, 16 marzo 2021, 20:09

Proseguono i servizi gratuiti di Nausicaa Spa per la salute e il benessere dei cittadini. Il prossimo appuntamento si svolgerà venerdì 19 marzo alla farmacia "La Prada" di Avenza dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18. L'iniziativa sarà dedicata al trattamento della pelle e del cuoio capelluto.

martedì, 16 marzo 2021, 20:09

"Grazie al lavoro svolto dall'assessorato ai Servizi Sociali guidato da Giorgia Podestà e della dirigente Nadia Bellè, il Comune di Montignoso ha avviato i progetti di pubblica utilità (PUC) rivolto ai percettori del reddito di cittadinanza, il primo Comune di costa della Provincia" ha detto il Sindaco Gianni Lorenzetti.

martedì, 16 marzo 2021, 20:04

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 16 marzo, sono 299. Sono 24 i nuovi casi di contagio in provincia: Carrara 8, Massa 10, Montignoso 2; Aulla 1, Licciana Nardi 1, Pontremoli 1, Zeri 1.

martedì, 16 marzo 2021, 13:17

La Lega Giovani di Massa organizza una raccolta alimentare in vista del periodo pasquale in aiuto delle famiglie massesi in difficoltà economica. Il coordinatore provinciale Filippo Frugoli all'ultimo direttivo regionale ha espresso la volontà di continuare nella politica sociale e insieme alla responsabile comunale Sofia Anna Galeotti ha deciso di organizzare...

martedì, 16 marzo 2021, 13:07

Così i Giovani Democratici di Massa intervengono con una nota stampa: "Sulle questioni fondamentali, come la messa in sicurezza del Frigido, il Partito rimanga unito. Le singolari visioni non devono intaccare la strada maestra tracciata dal Partito Democratico e dalla Regione Toscana. Un nostro valore aggiunto è senz’altro la pluralità che però...

martedì, 16 marzo 2021, 13:04

Ecco una lista di consigli offerta dal Cinema Garibaldi Carrara, dal 18 al 24 marzo. I gestori consigliano in tv:

martedì, 16 marzo 2021, 12:10

"Mi spiace che il segretario della Cisl e il segretario della Femca Cisl, Andrea Figaia e Stefano Tenerini mi abbiano attaccata in merito alla vertenza Sanac e all'incontro promosso dal sindaco di Massa con la sottosegretaria al lavoro Nisini. Probabilmente sono stata fraintesa e quindi è bene specificare ulteriormente che non ho mai criticato...