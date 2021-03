Covid-19, De Pasquale: "Contagi sotto soglia, ma dobbiamo usare grande attenzione"

venerdì, 12 marzo 2021, 19:14

Riceviamo e pubblichiamo il consueto aggiornamento alla cittadinanza del sindaco di Carrara, Francesco di Pasquale, sui contagi nel territorio comunale:



"Care concittadine e cari concittadini,



vi aggiorno come di consueto sull’andamento della pandemia nella nostra città. Oggi nel nostro comune abbiamo 302 persone positive a domicilio, 11 ricoverate in ospedale e 20 in strutture sanitarie. Abbiamo quindi un totale di 333 casi attivi, vale a dire 70 in più rispetto alla scorsa settimana. Secondo i numeri dell’azienda Sanitaria Usl Toscana Nord-Ovest la nostra città è dunque al di sotto delle soglie che fanno scattare anche a livello comunale provvedimenti più restrittivi, come la sospensione della didattica in presenza nelle scuole. Si tratta di un risultato confortante che dobbiamo prendere come uno stimolo a continuare ad adottare atteggiamenti di grande cautela e prudenza, per non incorrere nel rischio di un lockdown locale. La soglia è veramente sottile per cui dobbiamo usare grande attenzione. Lo conferma la situazione delle scuole nella nostra città.



Oggi, su indicazione dell’Ufficio di Igiene dell’azienda sanitaria Usl Toscana Nord Ovest e in accordo con le dirigenti scolastiche, è stata prorogata di un’altra settimana la sospensione dell’attività in presenza sia per la media Taliercio sia per il nido Girotondo. Vi ricordo inoltre che anche la primaria Eugenio Chiesa di Avenza è in modalità didattica a distanza per motivi legati alla pandemia. Colgo l’occasione per ringraziare tutto il personale delle scuole per il lavoro che sta portando avanti in condizioni sicuramente non facili non solo a garanzia dei livelli di istruzione ma anche e dire soprattutto a tutela del benessere sociale e psicologico dei nostri ragazzi.



Sempre nella giornata di oggi, a seguito del confronto con la Prefettura e le forze dell’ordine, ho prorogato fino a fine mese l’ordinanza che vieta il consumo di bevande alcoliche e/o qualsiasi bevanda in contenitori di vetro dalle ore 16.00 strada o in piazza, nella zona di Marina di Carrara. Come sapete si tratta di un provvedimento che ha il duplice obiettivo di scongiurare gli episodi saliti alla ribalta delle cronache nelle scorse settimane e al tempo stesso evitare assembramenti pericolosi dal punto di vista sanitario.



Concludo segnalandovi anche attraverso questo canale di comunicazione che mercoledì nel corso di un incontro con il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e con il direttore generale di Usl Toscana nord ovest Maria Letizia Casani, insieme al vicesindaco Matteo Martinelli abbiamo sciolto gli ultimi nodi amministrativi e burocratici per l’allestimento di un centro di vaccinazione da oltre 1000 vaccini al giorno a CarraraFiere. A partire da aprile quindi il nostro polo fieristico ospiterà la fase massiva della campagna: un risultato di cui siamo particolarmente orgogliosi perché assegna alla nostra città un ruolo strategico in una fase fondamentale per l’uscita da uno dei periodi più difficili della storia del nostro Paese.



Fino ad allora vi invito a tenere la guardia alta e a continuare a rispettare rigorosamente le norme anti-contagio: indossate sempre la mascherina, lavate spesso le mani, mantenete le distanze.



La battaglia contro il coronavirus non è ancora finita".