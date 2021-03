Da lunedì test antigenici rapidi anche alla Farmacia Fiorillo

venerdì, 26 marzo 2021, 19:00

Da lunedì 29 marzo anche presso la farmacia Nausicaa "Fiorillo" di Marina di Carrara sarà possibile effettuare il test antigenico rapido per rilevare l'eventuale contagio da coronavirus (Sars-Cov-2). Con l'intento di dare un contributo rilevante nella ricerca e nella valutazione epidemiologica della diffusione del virus infatti le farmacie Nausicaa hanno infatti aderito su base volontaria alla campagna di screening della popolazione della Regione Toscana, individuando la sede di via Capitan Fiorillo, a Marina di Carrara come quella più idonea a ospitare in sicurezza questa attività.

Il test antigenico rapido sarà gratuito per gli studenti, i loro familiari e il personale scolastico. Anche il resto della cittadinanza potrà effettuare il test al prezzo calmierato di 22 euro e potrà richiedere inoltre di sottoporsi anche al test sierologico (mirato a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM) a 20 euro. L'iniziativa rientra nella campagna di screening avviata dalla Regione Toscana a seguito dell'accordo con le organizzazioni sindacali di Federfarma e Cispel.

I test presso la farmacia Fiorillo verranno effettuati tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 13 alle 15: per sottoporsi al tampone, sarà obbligatoria la prenotazione che è possibile effettuare tutti i giorni dal lunedì al sabato solo ed esclusivamente dalle 19,30 alle 20,30 al numero 0585-633780. Il personale della farmacia Fiorillo come quello di tutte le altre farmacie aderenti, è tenuto a registrare l'esito del test sul portale regionale per consentire il necessario tracciamento dei positivi.