E' disponibile la domanda per l'erogazione del contributo “Rimborso Trasporto Pubblico 20-21”

Altre notizie brevi

giovedì, 4 marzo 2021, 17:21

Ogni lunedì a partire dal 15 marzo compreso il cimitero di Turgliano rimarrà chiuso al pubblico. I trasporti funerari, le cremazioni e l’accesso agli uffici cimiteriali saranno comunque garantititi e il personale sarà a disposizione dei cittadini.La chiusura del lunedì serve ad agevolare la pianificazione di alcuni operazioni che, con...

giovedì, 4 marzo 2021, 15:02

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 4 marzo, sono 363. In provincia di Massa-Carrara si registrano 89 casi: Carrara 20, Massa 32, Montignoso 15; Aulla 7, Casola in Lunigiana 1, Fivizzano 5, Fosdinovo 2, Licciana Nardi 2, Pontremoli 1, Villafranca in Lunigiana 4.

giovedì, 4 marzo 2021, 14:03

Il presidente della commissione di controllo della discarica di cava fornace Andrea Cella, la vicesindaco di Pietrasanta Elisa Bartoli e l'assessore all'ambiente di Forte dei Marmi Enrico Ghiselli esprimono stupore in merito alla recente risposta dell'assessore regionale Monni sulla richiesta di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale della discarica."L'Assessore Monni - si...

giovedì, 4 marzo 2021, 11:47

La FENAPI informa gli interessati in merito agli aspetti procedurali riguardanti la richiesta del Reddito di Cittadinanza, il quale genera molte domande agli utenti che ne fanno richiesta.

giovedì, 4 marzo 2021, 11:46

In questo particolare periodo economico sanitario, nel rapporto quotidiano con le persone appare evidente che l’epidemia ha stravolto dal punto di vista psicologico e nei fatti i loro stati d’animo. E’ comprensibile che la gente si sia trasformata a causa del negativo stato economico in cui si trova e che...

giovedì, 4 marzo 2021, 11:37

La prevenzione oncologica di Fondazione ANT Italia Onlus sempre presente anche durante l’emergenza sanitaria covid 19

giovedì, 4 marzo 2021, 11:35

Un migliaio di artigiani della provincia di Massa Carrara di almeno trecento aziende non ricevono la cassa integrazione dal mese di ottobre. Per alcuni addirittura non è arrivata nemmeno quella di settembre. E c'è preoccupazione per altri ritardi per i mesi di gennaio e febbraio.

mercoledì, 3 marzo 2021, 15:32

I Giovani Democratici di Massa si dicono pronti ad aprire un confronto con tutte le giovanili di centro-sinistra in vista delle comunali del 2023. “È necessario cominciare a tracciare un percorso per non farci trovare impreparati.

mercoledì, 3 marzo 2021, 15:31

Italia Nostra di Carrara non nasconde le tante preoccupazioni riguardo la situazione della città. "Abbiamo preso atto che al momento non sia ancora stato avviato alcun procedimento di approvazione del nuovo Pgr del porto e che la foce del Carrione con il futuro ampliamento non sarà superata - incalzano -...

mercoledì, 3 marzo 2021, 14:36

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 3 marzo, sono 370. In provincia di Massa-Carrara si registrano 57 nuovi casi di contagio: Carrara 16, Massa 29, Montignoso 4; Aulla 4, Bagnone 1, Fosdinovo 1, Licciana Nardi 1, Villafranca in Lunigiana 1.