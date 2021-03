Edilizia scolastica: assegnati alla provincia dal Miur 2 milioni e 295 mila euro

venerdì, 12 marzo 2021, 17:15

È arrivata la notizia ufficiale che si attendeva da inizio anno: Il Ministero dell’Istruzione ha assegnato definitivamente alla Provincia di Massa-Carrara con un decreto che porta la data del gennaio scorso, registrato alla Corte dei Conti nei giorni scorsi, la somma di 2 milioni e 295 mila euro che serviranno per interventi di manutenzione straordinaria su quattro scuole secondarie di secondo grado: l’Iti Meucci di Massa (835 mila euro), il liceo Pascoli di Massa (660 mila euro), il Liceo Montessori di via Lunense a Marina di Carrara (600 mila euro) e l’Istituto Tacca di Carrara (200 mila euro).

Fanno parte di un finanziamento complessivo di 855 milioni di euro che lo stesso Ministero aveva destinato a inizio ottobre 2020 alle Province e Città metropolitane dando loro tempo 40 giorni per trasmettere l’elenco degli interventi.

Piena soddisfazione per la notizia a Palazzo Ducale: l’ha espressa il presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti. “Ancora una volta la Provincia porta a casa un importante finanziamento. Si continua nella sistemazione delle nostre scuole: in particolare il Pascoli di Massa con questa operazione verrà definitivamente sistemato. Facciamo un altro passo in avanti con le officine del Meucci che, dopo l’avvio del cantiere oramai a buon punto per la costruzione della struttura, potremo completare con tutti gli allestimenti interni, ritenndo di poterle mettere a disposizione della scuola con il prossimo anno scolastico.

Ma le buone notizie non finiscono qui – ha aggiunto il presidente- perché attendiamo ulteriori risorse previste dal decreto da un miliardo e 100 milioni firmato dal ministro proprio questa settimana e non appena conosceremo la cifra a nostra disposizione attiveremo il percorso per ulteriori interventi sulle nostre scuole”.

Ma vediamo nel dettaglio quali lavori verranno svolti nei quattro istituti.

Iti Meucci Massa: manutenzione straordinaria per completamento ed ottimizzazione di laboratori e officine, sostituzione telone in PVC, pavimento interno e opere esterne per adattabilità delle barriere architettoniche della palestra.

Liceo Pascoli Massa: manutenzione straordinaria mediante ancoraggio delle pareti, adeguamento antincendio e manutenzione copertura

Liceo Montessori Marina di Carrara: manutenzione straordinaria per adeguamento e messa in sicurezza di pareti non strutturali, sostituzione infissi a norma e recupero spazi nell'ex alloggio del custode

Istituto Tacca Carrara: manutenzione straordinaria mediante lo smontaggio del manto di copertura, compreso l’orditura secondaria in legno; risanamento delle teste dei muri e rinforzo locale; risanamento localizzato degli intonaci delle murature mediante piccozzatura e rifacimento degli stessi; rifacimento del manto di copertura in pannelli, dei lucernai e degli infissi.