Elezioni Provinciali: revocati i comizi elettorali per l’elezione del presidente della Provincia e del Consiglio provinciale

Altre notizie brevi

mercoledì, 3 marzo 2021, 15:32

I Giovani Democratici di Massa si dicono pronti ad aprire un confronto con tutte le giovanili di centro-sinistra in vista delle comunali del 2023. “È necessario cominciare a tracciare un percorso per non farci trovare impreparati.

mercoledì, 3 marzo 2021, 15:31

Italia Nostra di Carrara non nasconde le tante preoccupazioni riguardo la situazione della città. "Abbiamo preso atto che al momento non sia ancora stato avviato alcun procedimento di approvazione del nuovo Pgr del porto e che la foce del Carrione con il futuro ampliamento non sarà superata - incalzano -...

mercoledì, 3 marzo 2021, 14:36

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 3 marzo, sono 370. In provincia di Massa-Carrara si registrano 57 nuovi casi di contagio: Carrara 16, Massa 29, Montignoso 4; Aulla 4, Bagnone 1, Fosdinovo 1, Licciana Nardi 1, Villafranca in Lunigiana 1.

mercoledì, 3 marzo 2021, 09:16

"La Lega di Massa esprime soddisfazione per l'approvazione in commissione paesaggistica del progetto di rimozione dei rifiuti e di successiva modellazione dell'arenile nella spiaggia antistante la colonia Torino: un passo importante verso la restituzione di quel tratto di costa alla collettività. La Lega evidenzia che la nostra città da molto si...

martedì, 2 marzo 2021, 15:48

È partito il giro di letture dei contatori dell'acqua da parte del Gestore idrico GAIA S.p.A nel Comune di Fosdinovo. Le letture, che interesseranno circa 2900 utenze, sono iniziate il 2 marzo e si concluderanno entro il 30 aprile.I tecnici incaricati per la lettura dei contatori di GAIA sono dotati di...

martedì, 2 marzo 2021, 15:06

martedì, 2 marzo 2021, 15:01

Grazie alla disponibilità dell'amministrazione comunale e a seguito dell'accordo con l'Associazione Musicale Massese, anche per quest'anno viene proposta l'attività della Scuola Comunale di Musica.

martedì, 2 marzo 2021, 14:48

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 2 marzo, sono 280. In provincia di Massa-Carrara si registrano 45 nuovi casi di contagio: Carrara 8, Massa 16, Montignoso 2; Aulla 7, Casola in Lunigiana 1, Fivizzano 7, Licciana Nardi 3, Tresana 1.

martedì, 2 marzo 2021, 11:22

Lega Massa interviene sull'approvazione in consiglio comunale dell'atto di ricognizione degli agri marmiferi: "Il 25 febbraio è stato approvato in consiglio comunale l'atto di Ricognizione degli agri marmiferi comunali.La Lega esprime soddisfazione per questo atto figlio dell'amministrazione Persiani, prodromico all'adozione e all'approvazione dei Piani Attuativi dei Bacini Estrattivi. Attraverso questo documento il...

martedì, 2 marzo 2021, 11:21

Gli autotrasportatori di Cna portano il Comune di Carrara tra le storiche criticità della viabilità al monte. Segnali di disponibilità da parte dell'amministrazione comunale di Carrara che attraverso l'assessore alla mobilità e al traffico, Antonio Macchiarini ha accolto l'invito di Fita Cna ad un sopralluogo in presenza tra le strade che conducono...