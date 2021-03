Forza Italia Carrara organizza il primo volantinaggio per “Salviamo una facciata”

venerdì, 12 marzo 2021, 19:55

Qualche settimana fa, Forza Italia Carrara, aveva diffuso, a mezzo stampa, la sua intenzione di assistere e sensibilizzare la popolazione sull’opportunità di sfruttare i Bonus e superbonus per interventi di restauro delle facciate, mappando aree sensibili della città. Ebbene, il partito, in un comunicato, annuncia che sta per partire la prima iniziativa di volantinaggio, domenica 14 marzo tra le 10:30 e le 12:30 in via Carriona tra ponte della Bugia, alle Lacrime e Baroncino, iniziativa dal nome "Salviamo la Facciata".

Di seguito, il contenuto del volantino che verrà distribuito nella zona :

“Questa iniziativa ha lo scopo di invitare chi risiede in immobili strategici per la bellezza della città di Carrara, a riflettere sulla possibilità di usufruire del “Bonus Facciate” per rinnovare il proprio edificio. Grazie a questo incentivo che copre il 90% delle spese, combinato con la cessione del credito d’imposta, si possono ristrutturare le facciate quasi gratuitamente. Stiamo proponendo al Comune di aiutare i cittadini in queste pratiche tecniche e di fare da capofila tra i cittadini (talvolta scoraggiati dal prendere l’iniziativa perché non organizzati in condominio, o non informati in materia, anziani, extracomunitari o con difficoltà economiche) e gli operatori in grado di realizzare i lavori senza l’anticipo di denaro. Chiederemo alla Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara di coprire le poche spese residue da sostenere. Chiamaci ed aiutaci a “salvare il tuo palazzo “che secondo noi ha un grande valore per l’immagine della città.”

Gruppo su Facebook: “Carrara: Salva un Palazzo”



Donatella Beneventi