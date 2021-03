GAIA legge i contatori dell'acqua a Comano

Altre notizie brevi

Il gruppo consiliare del Movimento 5 stelle non ci sta e si esprime sui tentennamenti e i ritardi della Regione."Per procedere velocemente con le vaccinazioni, occorre un centro di vaccinazione che abbia ampi spazi e CarraraFiere è il luogo più adatto - per noi il luogo più idoneo.

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 9 marzo, sono 256. Oggi si registrano 'solo' 29 nuovi casi di contagio in provincia di Massa-Carrara. Nessuno in Lunigiana.

Tante le perplessità del gruppo d'Intervento Giuridico di Massa e l'associazione Alberto Benetti APS di fronte agli imminenti lavori per la ristrutturazione del Campo Scuola. "Altri 970 mila euro sparpagliati tra un'ex discarica e un'industria chimica ancora attiva - incalzano - Si tratta di una zona considerata a rischio incidente...

Il presidente della Provincia di Massa-Carrara, Gianni Lorenzetti, ha convocato la prossima seduta del consiglio provinciale in videoconferenza per giovedì 11 marzo 2021 alle ore 18,30.

Le imprese edili hanno rilevato, dai primi contatti e preventivi, l’intenzione dei propri potenziali clienti di fruire del superbonus. Ma oltre metà di esse segnala che l’inizio dei lavori viene ritardato da problemi burocratici mentre e dalla mancata risposta di uffici comunali e pubbliche amministrazioni.

Il coordinamento dei circoli PD di Carrara informa circa l'attivazione di indirizzi mail specifici per ogni circolo territoriale, per dare la possibilità ai cittadini di formulare osservazioni , proposte e richieste attinenti al territorio in cui vivono e/o lavorano. Invitiamo coloro che lo desiderino a scrivere mail di richiesta di...

Trasformare un piccolissimo borgo della Lunigiana in un ufficio perfetto per lo smartworking, coniugando servizi utili a garantire lo svolgimento del lavoro con proposte di esperienze ed escursioni per il tempo libero, coinvolgendo le attività del territorio e salvandolo così dallo spopolamento.

La Sezione del Partito Repubblicano Italiano “Giuseppe Mazzini” ed i Mazziniani di Massa della Sezione “Giordano Bondielli” dedicano questo 8 marzo alla memoria di Paola Dell'Amico, scomparsa nel dicembre 2020 dopo una dolorosa malattia. Per un brutto scherzo del destino proprio pochi giorni fa, il 27 febbraio, Paola avrebbe compiuto gli anni.

Nausicaa Spa sta effettuando in questo periodo un'indagine sulla qualità dei propri servizi. A seguito di selezione, ha affidato il compito all'azienda SWG, società collocata a livello nazionale ed esperta nelle customer satisfaction. Un campione dei cittadini verrà quindi contattato dall'azienda incaricata, per una breve intervista in merito alle varie...

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 8 marzo, sono 396. Nel dettaglio, in provincia: Carrara 14, Massa 32, Montignoso 8; Aulla 7, Fivizzano 1, Fosdinovo 1, Licciana Nardi 2.