Gaia legge i contatori dell'acqua a Pontremoli

Altre notizie brevi

lunedì, 15 marzo 2021, 19:43

Alla Scuola Superiore di Scienze dell'Educazione "S. Giovanni Bosco", si affianca l’Università del Terzo Settore (UTS), per offrire a Massa, con modalità blended, un nuovo corso di laurea in Giurisprudenza a ciclo unico (classe LMG-01) dell’Università telematica pubblica Leonardo da Vinci (UNIDAV), l’unica telematica italiana a controllo completamente pubblico.

lunedì, 15 marzo 2021, 19:31

Il Movimento Cinque Stelle di Carrara interviene sulle recenti dall'assessore del comune di Massa, Pierlio Baratta, "reo" di essere passato, nel giro di pochi giorni, dal direttivo del partito democratico di Carrara ad essere rappresentante della giunta di centrodestra di Massa.

lunedì, 15 marzo 2021, 19:25

Nasce politichegiovanili.com il giornale dedicato ai giovani ed agli operatori che si occupano delle politiche a loro destinate. Dal 13 marzo sarà on line il nuovo portale che darà la possibilità alle nuove generazioni di avere un punto di riferimento dove trovare news ed informazioni tagliate su misura per loro. La piattaforma è divisa in 4...

lunedì, 15 marzo 2021, 19:02

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 15 marzo, sono 309.

lunedì, 15 marzo 2021, 18:36

La Regione c'è stata, c'è e ci sarà sempre per il rilancio di Massa Carrara e della sua economia. E rassicura i cittadini, i lavoratori e il sindaco di Massa, nella cui città nei giorni scorsi c'è stato un incontro con il sottosegretario del ministero del lavoro e delle politiche sociali Tiziana Nisini.“La Regione...

lunedì, 15 marzo 2021, 11:32

Il gruppo Massa Città in Comune, in un comunicato, pone l'interrogativo riguardante la pianificazione di bandi, da parte dell'amministrazione comunale massese e in particolare, l'assessore di riferimento, Andrea Cella: "Tra poco saranno tre anni che amministra questa città e di risorse economiche reperite attraverso bandi ne sono arrivate veramente poche.

lunedì, 15 marzo 2021, 09:13

Il presidente della commissione lavoro, Marco Battistini, interviene in merito all'incontro su Sanac di sabato pomeriggio, a cui ha partecipato il sottosegretario Sen. Nisini, l'europarlamentare On. Ceccardi e l'On. Legnaioli.

lunedì, 15 marzo 2021, 09:10

Fenapi: famiglie in difficoltà, lettera aperta ai sindaci: "Assistiamo in questo periodo difficile dal punto di vista sanitario, anche a preoccupanti situazioni di sopravvivenza economica; seppure apprezziamo l’impegno delle Amministrazioni comunali finalizzato a sostenere le piccole imprese e le famiglie, resta evidente che l’epidemia ha contribuito a stravolgere nei fatti...

domenica, 14 marzo 2021, 17:56

"Il sindaco Persiani non si smentisce mai: ha voluto fare di un problema enorme per la comunità di Massa una passerella elettorale per se stesso, convocando ad un tavolo la sottosegretaria al Lavoro Tiziana Nisini e l'europarlamentare Susanna Ceccardi".

domenica, 14 marzo 2021, 17:47

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 14 marzo, sono 459.