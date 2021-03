Generazione Bellezza, riunita la seduta di commissione cultura

giovedì, 25 marzo 2021, 14:35

Si è tenuta questa mattina la seduta di commissione cultura convocata dal presidente di commissione Cesare Bassani e alla quale hanno preso parte l'assessore Federica Forti e il dott Emilio Casalini, giornalista RAI passato dal reportage nel programma Report alla narrazione turistica della bellezza diffusa nel nostro Paese con il programma Generazione Bellezza.

"Si è trattato di una commissione di aggiornamento - spiega il Movimento 5 Stelle - sul grande lavoro di racconto del territorio che l'assessore sta portando avanti da tempo andando a creare strumenti di promozione che Carrara non aveva mai avuto. Come ogni cosa che stiamo facendo, partendo da zero e talvolta pure sotto zero, anche questo ha bisogno di tempo per arrivare a vedere la luce, ma quanto ci è stato intanto presentato in commissione è un'insieme di strumenti che racconteranno Carrara in tutta la sua bellezza, importanza e in mille differenti sfaccettature. Un racconto che si snoderà attraverso brochure turistiche che parleranno di peculiarità naturalistiche, sportive e storiche del territorio. Una cartellonistica che racconterà la storia dei luoghi e dei monumenti e che sarà narrazione di percorsi della città.

Un sito che parlerà di tutto questo e molto altro, perché sarà un luogo di racconto multimediale e strumento di partecipazione del cittadino. Arriverà un momento nel quale queste novità saranno presentate a tutti ed in quel momento avremo la possibilità di assaporare la bellezza di parole che sanno raccontare i nostri luoghi con vocaboli diversi dai nostri, parole che nascono da chi questi luoghi li osserva da spettatore esterno e ne carpisce i mutevoli aspetti e bellezze.

Il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle ringrazia per il grande lavoro che in questo periodo l'assessore alla cultura e gli uffici stanno portando avanti, creando in questo momento di difficoltà per ognuno di noi un momento di rilancio per tutti. Siamo certi che quando questi strumenti saranno presentati si capirà meglio questo nostro senso di gratitudine per l'azione di promozione che l'amministrazione sta creando piano piano e che getterà le basi per un futuro economico del nostro territorio che si legherà a più fattori e che legherà ancora di più noi cittadini alla nostra terra".