Giornata nazionale per la lotta contro i disturbi del comportamento alimentare

venerdì, 12 marzo 2021, 15:32

Uno dei monumenti di Carrara si illuminerà di lilla lunedì 15 marzo, in occasione Giornata Nazionale per la lotta contro i Disturbi del Comportamento Alimentare.

Il Sindaco Francesco De Pasquale ha accolto l'invito ad aderire all’iniziativa rivolto da Anci, unitamente all’Associazione Never Give Up onlus, e dall’Associazione A.C.C.A.

A colorarsi di lilla, grazie alla collaborazione di Nausicaa spa (la Società multi servizi del Comune), sarà la scultura "La Fontana della Bagnante" di Aldo Buttini (conosciuta come “La Venere”) situata in Largo XXV Aprile, a Carrara.

In occasione della terza Giornata Nazionale per la lotta contro i Disturbi del Comportamento Alimentare, che ricorre il 15 marzo, ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e Never Give Up onlus (Associazione impegnata nella sensibilizzazione, prevenzione, trattamento e ricerca sui disturbi dell'alimentazione) hanno promosso un'iniziativa congiunta per sostenere la Campagna Fiocchetto Lilla, rivolgendo l’invito a tutti i Comuni a illuminare di lilla un luogo significativo, al fine di rendere visibile la testimonianza della condivisione su questa tematica così delicata che colpisce soprattutto i giovani. I disturbi alimentari, nello specifico anoressia e bulimia, sono la prima causa di morte tra gli adolescenti e purtroppo la situazione si è aggravata alla luce delle difficoltà legate all'emergenza Covid. In Italia 2.665.000 adolescenti hanno problemi con cibo, peso e immagine corporea e solo il 10% riesce a chiedere aiuto e lo fa mediamente dopo tre anni dai primi sintomi. La famiglia costituisce, insieme alla scuola, uno dei primi luoghi dove tali disturbi possono essere intercettati e affrontati tempestivamente, grazie a segnali che danno evidenza del disagio. Già dal 2018, Never Give Up onlus ha organizzato una campagna di sensibilizzazione che è stata adottata anche dalla Presidenza del Consiglio.

Sempre in occasione della Giornata Nazionale per la lotta contro i Disturbi del Comportamento Alimentare, anche la sezione di Carrara dell’Associazione A.C.C.A, (Associazione per la Cura del Comportamento Alimentare) tramite la Presidente Rosanna Viaggi, ha chiesto al Sindaco di illuminare col colore simbolo della giornata un monumento della città, come già avvenuto in passato, con lo scopo di promuovere la Giornata del Fiocchetto Lilla. Inoltre, sempre nella giornata di lunedì 15 marzo, l’Associazione allestirà un corner informativo presso il giardino dove è collocata “La Fontana della Bagnante” con lo scopo di sensibilizzare ai disturbi del comportamento alimentare e per diffondere la consapevolezza che queste patologie possono essere trattate: sarà fornito materiale informativo sulle attività che l’Associazione svolge.